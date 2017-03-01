ГК Forex Club: Рубль останется под давлением

Сырьевой рынок

Золото (XAU/USD) удерживается неподалеку от 3,5-месячного максимума. На драгоценный металл сейчас способны оказать влияние 2 фактора: ожидания по ставке ФРС США и выступление Трампа перед Конгрессом.

Неплохие данные по заказам на товары длительного пользования и выступление представителя Федрезерва Каплана, которое повысило вероятность ужесточения монетарной политики, не оказали на золото существенного влияния.

Через несколько часов Трамп выступит с первым посланием к Конгрессу. Рынки ждут, что президент США прольет свет на ключевые вопросы. Что он даст подробности налоговой реформы, поделится планами по инфраструктурным проектам. Если этого не произойдет, золото (XAU/USD) нацелится на рост к отметке 1275,00. В противном случае возможна коррекция к уровню 1244,70, которую стоит рассматривать как хорошую возможность для покупок.

Валютный рынок

Британский фунт демонстрирует относительную стабильность. Но нужен лишь катализатор, чтобы пара GBP/USD начала снижение. Таким катализатором может стать как выступление Трампа перед Конгрессом, так и британская статистика.

В последнее время от Банка Англии было достаточно сигналов о том, что они не планируют пока повышать ставку. К тому же инфляция растет не так быстро, как ожидалось. Да и темпы роста экономики были пересмотрены на понижение.

Если данные по индексам деловой активности в промышленном и строительном секторах и сфере услуг окажутся ниже ожиданий, это усилит давление на фунт. Также пара может начать снижение на фоне укрепления доллара, если Трамп все же представит какие-то намеки по налоговым реформам.

Кроме того в Великобритании растут политические риски. Рынок снова полнится слухами о референдуме по поводу независимости Шотландии. Вполне возможно, что голосование пройдет в ближайшие недели.

Таким образом, после пробоя уровня 1,2380 пара GBP/USD продолжит падение к уровню 1,2230.

Рубль во вторник оказался под давлением. Как и предполагалось, цены на нефть начали снижение. К тому же в России завершился налоговый период. Все это не идет на пользу российской валюте.

В среду рубль может продолжить снижение. У нефти нет достаточно оснований для роста. Даже слухи о том, что Саудовская Аравия хочет роста цен на нефть до 60 долларов в 2017 году не поддержали энергоноситель. К тому же в среду выйдут данные по запасам в США. Если будет зафиксирован рост, движение к нижней границе диапазона 53,70 – 57,25 по Brent продолжится.

Надежды на потепление отношений между РФ и США постепенно угасают. А это значит, что рубль утрачивает еще один фактор поддержки. Кроме того, рынок закладывается на более раннее повышение ставки ФРС США. А это фактор в пользу доллара.

Таким образом, шансы на возврат пары USD/RUB в район уровня 58,50 – 58,60 сохраняются.

Ирина Рогова, аналитик

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