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mfd.ruАналитикаКомментарии1 марта 2017 г.ИФК «Солид»: Трамп высказался, как Мутко
сегодня
09:43

ИФК «Солид»: Трамп высказался, как Мутко

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили и колеблются в районе отметки в $56.6 в ожидании публикации данных по запасам и производству нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2035-2040 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор после снижения в течение 4-х торговых сессий подряд способен продемонстрировать отскок.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.14% при оборотах торгов нf 10% выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого индикатора оказало повышение котировок акций фармацевтической компании AstraZeneca (+0.8%), нефтегазового гиганта BP (+0.4%), а также инжиниринговой компании Babcock International Group (+7.1%), заявившей о начале работы по новым контрактам с ВМФ Великобритании и ВВС Франции. Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение в цене акций горнодобывающих предприятий Rio Tinto (-1.3%), BHP Billiton (-2.1%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC во вторник прибавил 0.28% при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции ритейлера Carrefour (+1.5%) и авиастроительной корпорации Airbus (+1.4%). Немецкий индикатор DAX (+0.10%) продемонстрировал небольшой подъем в контексте повышения котировок акций Siemens (+0.5%) и Deutsche Bank (+1.0%).

Фондовый рынок США во вторник понес небольшие потери. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones понизился в итоге дня на 0.12%, а наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказали акции банка Goldman Sachs (-0.5%) и ритейлера Wal-Mart (-1.1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ опустился на 0.62% на фоне понижения котировок акций торговых сетей Bed Bath & Beyond(-3.6%) и Dollar Tree (-3.6%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.26%) тоже показал отрицательную динамику при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора компаний неосновных потребительских товаров (-0.7%). В своей речи перед Конгрессом Дональд Трамп высказался «от всего сердца» («...it is a message deeply delivered from my heart»), почти как Виталий Мутко («лет ми спик фром май харт»), а также провозгласил начало новой главы американского величия («A new chapter of American Greatness is now beginning»)

Рынок акций РФ во вторник понес потери. Индекс ММВБ опустился на 1.01% в основном из-за понижения в цене акций Сбербанка (-3.1%), ЛУКОЙЛа (-1.6%) и Газпрома (-0.8%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-1.6%) упал более значительно из-за ослабления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать влияние как на котировки отдельных бумаг, так и на рынок в целом, стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовой отчетности ВТБ, "Интер РАО", ТГК-1 и Группы "Черкизово".

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