ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынку мешает расти политика

Вчера фондовые индексы показали отрицательную динамику. Вместе с тем произошло одно важное событие и можно надеяться на то, что снижение рынка смениться его ростом (как минимум локальным). Стало известно, что российские и американские дипломаты начали подготовку к встрече лидеров двух стран. Сейчас будут расти позитивные ожидания по поводу улучшения отношений между нашими странами. Как только будет назначена точная дата встречи, мы увидим ралли на нашем рынке.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил о готовности страны искать "новых друзей" там, где совпадают «общие интересы». Борьба с мировым терроризмом является точкой совпадения интересов наших стран. Россия активно борется с ИГИЛ (группировка запрещена) в Сирии, министерство обороны США сейчас также подготовило широкомасштабный план борьбы с этой группировкой. Трамп провозгласил борьбу с ИГИЛ краеугольным камнем американской стратегии национальной безопасности.

Нашему рынку мешает расти политика, но с ценами на нефть все в полном порядке. Экономисты ожидают, что в 2017 году Brent будет стоить в среднем 57,52 доллара за баррель (по опросам Reuters). Власти Саудовской Аравии хотят, чтобы цены на нефть выросли до 60 долларов за баррель в этом году, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Ожидается, такая цена позволит увеличить приток инвестиций, но и не вызовет сильного роста добычи сланцевой нефти в США. Сделаем небольшое пояснение... Мнения разные по сланцевой нефти. Норвежская консалтинговая компания Rystad Energy считает, что уровень безубыточности для американских компаний по добыче сланцевой нефти в прошлом году упал до 35 долларов за баррель!

Вчера индекс развивающихся стран EEM в рамках коррекции к росту снизился на 0,96%. «Мы придерживаемся оптимистичных взглядов на рынки развивающихся стран», – говорит главный аналитик по инвестициям в BMO Private Bank Джек Аблин. Аналитики BMO ожидают, что цены на сельскохозяйственное сырье и промышленные металлы будут расти на фоне увеличения спроса, а это является благоприятным фактором для развивающихся стран, таких как Бразилия и Китай.

По мнению аналитиков Paamco, привлекательны рынки Индии, Бразилии и России, а в Турции обстановку портит политическая нестабильность. Касательно Китая, в долгосрочной перспективе привлекательны компании, специализирующиеся на высоких технологиях, медиа и интернете, а государственных китайских компаний лучше избегать.

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