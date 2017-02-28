ГК "Forex club": Российские индексы остаются под давлением

Во вторник российские индексы продолжили падение. ММВБ теряет 0,96%. РТС падает на 1,26%. В лидерах роста Интер РАО (5,35%), ФСК ЕЭС (4,93%) и РусГидро (4,62%).

В аутсайдерах оказались Полиметалл (-3,11%), Сбербанк (-2,7%) и НЛМК (-2,33%).

ММВБ пытается закрепиться ниже уровня поддержки 2040, прорыв которого откроет путь в область 2000. Продолжается фиксация прибыли и выход из длинных позиций. К тому же рынок ждет выступления Трампа перед Конгрессом, что сдерживает рост мировых индексов. Кроме того, вероятность более раннего повышения ставки ФРС США возрастает. А это фактор, скорее, негативный для рискованных активов. Да и нефть сегодня не радует.

Котировки марки Brent снижаются. Внутридневной минимум был отмечен на уровне 55,75. И это на фоне слухов о том, что Саудовская Аравия хочет роста цен до 60 долларов в 2017 году. Но, видимо, рынок всерьез опасается роста запасов в США. Сегодня будут опубликованы данные от API, а в среду от Минэнерго США. Если показатель вырастет, Brent снова может продолжить снижение, нацеливаясь на отметку 54,70.

Рубль падает вслед за нефтью. Котировки парыUSD/RUB поднялись в район уровня 58,25. Помимо падения цен на нефть давление на рубль оказывает и завершение налогового периода. Кроме того, рынок получил довольно агрессивные комментарии от голосующего представителя ФРС США Каплана на тему монетарной политики. И это явно не идет на пользу рискованным активам. Учитывая, что у нефти могут появиться дополнительные основания для падения. А Трамп может поддержать доллар своим выступлением в Конгрессе (если, конечно, все же даст подробности налоговых реформ), рубль может остаться под давлением. Первичной целью роста пары USD/RUB пока остается отметка 58,60.

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Ирина Рогова, аналитик

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