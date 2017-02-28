Открытие Брокер: Рост объёмов торгов говорит о фиксации коротких позиций

К 15:30 (мск) индекс ММВБ снижался на 1,17% до 2032,33 пт., а РТС — на 1,46% до 1100,94 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе на высоких объёмах. Фактически, за несколько дней индекс ММВБ выполнил план минимум на текущую коррекцию. Поэтому начали расти объёмы на фоне закрытия коротких позиций, а падение индекса ММВБ замедлилось. В числе лидеров дня присутствовали бумаги, которые накануне оказались самыми слабыми: «Интер РАО» (+3,95%), «Башнефть» (+2,69%), «Русгидро» (+1,62%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (+1,41%), Московская биржа (+1,39%), «ФСК ЕЭС» (+1,16%), «Россети» (+0,9%). В минусе остаются угольщики, которые теряют преимущество зимнего отопительного сезона: «Распадская» (-5,22%), «Мечел» (-4,49%), «Кузбасская топливная компания» (-4,33%). Негативные ожидания по спросу на металлы в Азии также давят на бумаги металлургов: «ММК» (-3,73%), Polymetal (-3,11%), «НЛМК» (-2,89%). «Газпром» (-0,97%) провёл «День Инвестора» в Сингапуре. Ожидаемая цена для европейских потребителей прогнозируется на уровне $180-190 за 1000 кубометров газа по сравнению с $167 в 2016 году. Компания считает оптимальными выплаты дивидендов на уровне 25% от прибыли. С технической точки зрения, индекс ММВБ достиг нижней границы основного коррекционного движения. Поэтому нельзя исключать отскока до 2080 пунктов, но вероятность дальнейшего движения в сторону полной ликвидации «»ралли Трампа» всё ещё существует. Более того, если никаких сигналов о начале переговоров РФ и США в ближайшее время не поступит, то вероятность эта будет возрастать. Тем не менее, время закрытия чрезмерных коротких позиций уже настало, и необходимо проявлять повышенную бдительность.

Рубль слабел на торгах во вторник. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3270 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,26%, недельная — до 10,33%, месячная — до 10,45%. На вторник запланированы платежи российских экспортёров в объёме около 94 млрд рублей. Однако этого уже недостаточно, чтобы оказать рублю существенную поддержку. Нефть застряла в узком диапазоне, Минфин продолжает закупать валюту, а в начале месяца традиционно снижается спрос на рубли. Соответственно, в первой декаде марта рубль будет стремиться к значениям 59-60 за доллар. Снижение ставок МБК также говорит о сокращении потребности в рублёвой ликвидности. К 15:30 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,19% до 58,16, EUR/RUB — на 0,28% до 61,635.

Европейские индексы вновь торговались без существенной волатильности. Основные потери принесли бумаги производителей сырья: Anglo American (-1,34%), BHP Billiton (-1,7%), Royal Dutch Shell (-0,43%). Строительный сектор жил надеждами на то, что прибыльность инфраструктурного строительства в США затронет и европейские компании. Бумаги Seadrill провалились более чем на 6% на фоне затягивания переговоров по реструктуризации долга. Цены производителей еврозоны выросли за январь на 1,0%, а за год всего на 1,5%. К 15:30 (мск) DAX составил 11789,43 (-0,28%), CAC40 — 4841,37 (-0,08%), FTSE 100 — 7253,86 (+0,01%).

Нефть демонстрировала незначительное снижение к середине европейских торгов. Предварительные прогнозы показывают, что в США ждут роста запасов нефти на 3 млн бар. за прошлую неделю. Между тем, «Интерфакс» сообщает, что в феврале добыча в РФ была сокращена на 124 тыс. бар. по сравнению с объёмами в октябре. Многие сырьевые спекулянты ждут выступления президента США Д. Трампа перед Конгрессом во вторник, поскольку он обещал озвучить детали налоговой реформы и планы по инфраструктурному строительству, что, соответственно, может непосредственно касаться потребления сырьевых ресурсов. К 15:30 (мск) контракт Brent стоил $56,25 (-0,30%), WTI — $53,93 (-0,22%), золото торговалось на уровне $1254,8 (-0,32%), медь — $5934,86 (-0,22%), никель — $10940 (-0,95%), палладий — $783 (-0,13%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 100,99. AUD, CAD, NZD торговались в пределах 0,3% против валюты США. К 15:30 (мск) пара EUR/USD стоила $1,06 (+0,11%), GBP/USD — $1,243 (-0,12%), USD/JPY — 112,18 (-0,44%).

Вечером в 16:30 (мск) будет обнародована очередная оценка ВВП США, в 17:00 (мск) — индексы цен на жилье S&P/Case-Shiller, в 17:45 (мск) — Чикагский PMI, в 18:00 (мск) — индекс потребительской уверенности в США от Conference Board. У российского рынка явно закончились позитивные идеи, так как прорывов в отношениях между РФ и США не наблюдается, а планы повышения дивидендных выплат государственных компаний отправились в мусорную корзину. Соответственно, коррекция развивается вполне обоснованно, ликвидируя рост бумаг по случаю избрания Трампа и излишних надежд на дивиденды. Однако рост объёмов торгов говорит также о том, что часть спекулянтов уже начала фиксировать короткие позиции. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах 0,1%.

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