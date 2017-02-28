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mfd.ruАналитикаКомментарии28 февраля 2017 г.Dukascopy Bank SA: индекс ММВБ может завершить ...
сегодня
15:28

Dukascopy Bank SA: индекс ММВБ может завершить торговую сессию вторника на отметке 2000 пунктов

В первую половину торговой сессии вторника, 28 февраля, несмотря на стабильность нефтяных контрактов и укрепление рубля относительно доллара на 20 копеек до 57,8 руб./долл. российские индексы снижаются вслед за акциями сырьевых компаний. Так, индекс РТС потерял 0,7%, опустившись до отметки 1110 пунктов, а индекс ММВБ торговался вблизи уровня 2038 пунктов. Против рынка сегодня двигаются лишь бумаги электроэнергетических компаний, которые корректируются вверх в среднем на 1,5% после обвала накануне. В целом же на глобальном рынке акций царит затишье в преддверии выступления Дональда Трампа в Капитолии.

Сегодня во второй половине дня индекс ММВБ может оказаться под давлением котировок нефти, снижающихся перед публикацией данных по изменению объемов запасов сырья в США. Данная статистика будет раскрыта Американским институтом нефти сегодня ночью. Таким образом, по нашим оценкам, индекс ММВБ может завершить торговую сессию вторника на отметке 2000 пунктов.

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