ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Новые правила игры и новые предложения должны повысить интерес частных инвесторов к инструментам финансового рынка

В последнее время внимание привлекли два (точнее – два с половиной) информационных повода.

Информационный повод № 1. Министерство финансов РФ в апреле выпустит облигации федерального займа для населения. Общий объем выпуска ОФЗ составит 20 млрд. рублей в год. Купить эти ценные бумаги смогут те наши сограждане, кто готов дать государству в долг сумму от 30 тысяч рублей. Купоны будут погашаться дважды в год. Среднегодовая доходность оценивается на уровне 8.5%, однако к третьему году она может достичь 10.5%. «Чем дольше человек будет иметь эту бумагу, тем выше будет купон», — прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов.

Информационный повод № 2. Правительство одобрило законопроект, который увеличивает с 400 тысяч рублей до 1 млн. рублей размер суммы, которую можно внести на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в год открытия счета. При этом инвестиционный налоговый вычет по-прежнему можно будет получить только с 400 тысяч рублей. ГД РФ планирует принять этот законопроект весной.

Информационный повод № 2.5 (в продолжение предыдущего пункта). В ГД РФ обсуждается возможность создания системы страхования инвестиций, размещенных на ИИС. Взносы в фонд страхования инвестиций должны будут вносить профессиональные участники рынка ценных бумаг. Частные инвесторы будут получать обратно свои деньги на сумму до 1.4 млн. рублей при отзыве лицензии брокера, управляющего или депозитария, тогда как инвестиционные риски и снижение стоимости инвестиций страховыми случаями являться не будут.

Тем самым правительство предлагает гражданам новый привлекательный финансовый инструмент и одновременно рассчитывает повысить надежность частных инвестиций в инструменты фондового рынка. Все это вполне укладывается в русло кредитно-денежной политики Банка России, который намерен снизить в 2017 году инфляцию до 4% и в дальнейшем поддерживать ее на этом уровне. В результате ключевая ставка ЦБ РФ также снизится до 6-7%, что сделает более доступными кредиты для реального сектора экономики.

Однако простым гражданам важнее тот факт, что ставки по вкладам в банках также снизятся. При этом, согласно данным ЦБ, во второй декаде февраля средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, снизилась на 0.02 процентного пункта и составила 8.04%. Получается, что уже сегодня купонный доход по ОФЗ превышает размер ставки по банковским депозитам.

Целевая аудитория российских финансовых властей – это та часть наших сограждан, кто придерживается консервативной стратегии и предпочитает хранить сбережения в банке, однако при изменении условий на финансовом рынке готов рассмотреть и другие варианты инвестирования временно свободных денежных средств. Цена вопроса высока – россияне хранят на депозитах, а также наличными под матрасом, более 3.5 трлн. рублей. Едва ли все эти деньги за пару лет придут на финансовый рынок. Пока аппетиты Минфина не идут дальше 20 млрд. рублей в год.

Значение имеют не только объемы, но и сроки. Сегодня в структуре вкладов 77% приходится на вложения до 1 года, а оставшиеся 23% – от 1 до 3 лет. В то же время и ОФЗ, и ИИС приносят максимальную прибыль на сроках от трех лет и дольше. Таким образом, целью российских властей является формирование пула частных инвесторов, чьи деньги можно будет привлекать для финансирования долгосрочных проектов.

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