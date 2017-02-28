УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

С 17 по 24 февраля индекс ММВБ продолжил двигаться вниз, опустившись еще на 1,7% до 2093 пунктов. С конца января российский рынок потерял около 8% на фоне укрепления рубля и фиксации прибыли инвесторами после значительного роста рынка после победы Дональда Трампа на ноябрьских выборах в США.

Ожидания улучшения отношений Москвы и Вашингтона, а также предположение о скором снятии санкций при новой администрации Белого дома привели к масштабному ралли: за ноябрь-январь российский рынок прибавил около 15%. Сейчас пыл инвесторов несколько остыл: стало ясно, что существенных подвижек в геополитическом противостоянии России и Америки не предвидится, и в ближайшей перспективе вопрос снятия санкций не стоит. Так что нерезиденты постепенно стали выводить средства с российского рынка, что, в свою очередь, привело к снижению рынка. При этом рынок практически проигнорировал оптимистичные прогнозы представителей ОПЕК о намерении продлить соглашение по сокращению добычи, сделанные на прошлой неделе, и сохраняющиеся стабильные цены на «черное золото» - в узком диапазоне $55-57 за баррель.

При этом буровая активность в США набирает обороты: число активных буровых увеличилось уже до 602 шт. Таким образом, со своего минимума в 318 шт. в мае 2016 г. число буровых фактически удвоилось и уже соответствует максимумам октября 2015 г.

По мнению ОПЕК, сланцевым компаниям США не удастся переломить ситуацию: соглашение нефтяного картеля о сокращении добычи вывело с рынка около 2 млн барр. суточной добычи нефти, а американские сланцевые производители могут добавить около 1 млн барр./сут. при том, что оценочные ежегодные темпы роста спроса на нефть будут составлять около 1,3 млн барр./сут. в год как минимум до 2025 г.

Золото прибавило еще около 1%, обновив фактически свой четырехмесячный максимум на отметке в $1254 за тройскую унцию. Инфляционные ожидания, а также сомнения у части игроков относительно реализации экономической программы Д. Трампа, сохраняющаяся политическая неопределенность как в США, так и в Европе подталкивают инвесторов к наращиванию вложений в драгоценный металл. Но ожидания повышения ставки ФРС может стать препятствием для дальнейшего восходящего движения цен на желтый металл.

Российская валюта сохраняет крепкие позиции и уверенно держится вблизи 57 руб./$. На наш взгляд, это движение имеет нерыночный характер и в перспективе курс сбалансируется ближе к 60 руб./$. Мы по-прежнему рекомендуем значительную часть портфеля размещать в консервативные рублевые инструменты. Так, ПИФы российских облигаций в перспективе до конца года могут принести до 8-9%, что превышает доходность по депозитам в крупнейших банках на несколько процентных пунктов.

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