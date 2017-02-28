Альпари: Индекс ММВБ проведет сессию вторника в пределах 2020-2080 пунктов

Российский фондовый рынок во вторник открылся падением. К настоящему времени ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,7%. Список утренних аутсайдеров возглавляют акции «Распадской» и «Мечела». В положительной зоне балансируют бумаги «ПИКа» и «Ростелекома».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральным. Американские рынки завершили предыдущую сессию легким подъемом. Фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется с понижением. Цены на нефть едва заметно снижаются. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $56,4 (-0,05%). Сегодня и завтра выйдут обновленные данные по запасам черного золота и нефтепродуктов от американского института нефти и Минэнерго США.

Евро/доллар утром во вторник умеренно подрастает. Основные торги идут вокруг 1,0590. Рынок сосредоточился на ожидании. Сегодня вечером перед Конгрессом выступит президент США Дональд Трамп, от которого ждут комментариев относительно заявленной ранее налоговой реформы. Вечер вполне может сложиться волатильным, и инвесторы берегут силы.

Российский рубль продолжает укрепление в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 57,94 руб. (-0,1%). Пик налогового периода в России завершен, сегодня идут остаточные платежи, спрос на рубль с этой стороны иссяк. Рынок будет учитывать поведение нефтяных котировок и спрос на доллар.

Индекс ММВБ проведет сегодняшнюю сессию в пределах отметок 2020-2080 пунктов. Февраль стал провальным месяцем для рублевого индикатора, так как на 15 сессий с распродажей пришлось только пять сессий с повышением.

«Газпром нефть» может направить на дивиденды по итогам 2016 года 25% от чистой прибыли по МСФО, в пересчете на одну акцию получаются дивиденды в размере 10,56 руб. Дивиденды «Газпром нефти» по итогам 2015 года составили 6,47 руб. на акцию. Общий размер выплат составил 30,7 млрд руб., или 28% от чистой прибыли по МСФО. Дивидендная политика компании предполагает выплату акционерам минимум 25% прибыли по МСФО.

Во вторник утром в лидерах роста оказались акции «Газпрома», что бывает не часто. Рост связан с новостями об увеличении доли «Газпрома» на европейском рынке газа по итогам 2016 года, которая составила 34%. В 2017 году компания планирует увеличивать долю и далее. В 2017 году экспорт газа в Европу может превысить 180 млрд кубических метром. В целом заместитель председателя правления газового холдинга Александр Медведев находит положение «Газпрома» на европейском рынке достаточно устойчивым и видит перспективы развития.

Они действительно есть, несмотря на негативную риторику ряда европейских стран и желание отказаться от российского газа, компания остается ключевым игроком на рынке. С реализацией проекта «Северный поток-2» и «Турецкий поток» ее положение укрепится. Кроме роста поставок газа за рубеж «Газпром» прогнозирует рост цены на газ в 2017 году со $167 до $180-190 за тыс. кубометров. Однако прогноз по ценам на нефть на этот год остается консервативным – $48 за баррель.

Данные по торговому балансу представила Новая Зеландия. Объемы промышленного производства и розничных продаж опубликовали в Японии. Темпы роста ВВП за четвертый квартал 2016 года опубликовала Франция, чуть позже аналогичные данные выпустят США. А также выйдут данные по инфляции в Италии и Франции.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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