Альпари: Валютная пара EUR/USD: перед выступлением Трампа может вернуться к 1,0620

В понедельник курс евро закрылся в небольшом плюсе. На фоне повышения пары евро/фунт и доходности 10-летних немецких облигаций евро подорожал к доллару США до 1,0631. Пара развернулась вниз на резком росте доходности 10-летних американских облигаций и последующем снижении доходности 10-летних немецких облигаций. Долговой рынок отреагировал на заявления президента ФРБ Далласа Роберта Каплана, что повышать ставки лучше раньше, чем позже. Включая сегодняшние торги в Азии, курс евро/доллар снизился с 1,0631 до 1,0565 (-66 пунктов).

По данным CME Group FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в марте выросла с 26,6% до 33,2%, в мае – с 51,7% до 54,7%, в июне – с 69,6% до 71,4%. Трейдеры считают, что в марте ФРС США не станет повышать ставку, поэтому их внимание направлено на выступление Дональда Трампа в Конгрессе. В своем выступлении он затронет разные темы, включая налоговую реформу.

Во вторник не выходят статданные, которые бы могли вызвать резкие ценовые колебания на рынке. Так как Трамп выступает в 00:00 мск, то по прогнозу рассматривается восстановление цен до 1,0630. Учитывая, что Трамп жаловался на сильный доллар, то данный уровень хорош, чтобы около него занять выжидательную позицию перед его выступлением. Закрытие часа ниже к 1,0565 отменит сценарий на рост.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0565, максимум – 1,0628, закрытие – 1,0620.

В 11:00 мск в Швейцарии выйдет индекс опережающих индикаторов от Kof за февраль.

В 16:30 мск в Канаде опубликуют индекс цен на природные ресурсы для производителей за январь, индекс цен на промышленные товары за январь.

В 16:30 мск США выпустят предварительные данные по изменению ВВП за четвертый квартал 2016 года, сальдо внешней торговли товарами за январь, предварительные данные по дефлятору ВВП за четвертый квартал 2016 года, предварительные данные по изменению оптовых запасов за январь.

В 17:00 мск в США выйдет индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller за декабрь.

В 17:45 мск в США выйдет индекс деловой активности в Чикаго за февраль.

В 18:00 мск в США опубликуют индекс настроений потребителей от The Conference Board за февраль, промышленный индекс от ФРБ Ричмонда за февраль.

В 00:00 мск в США выступит Дональд Трамп.

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика