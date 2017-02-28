ИК ЛМС: Российский рынок откроется снижением на 0,4%

Американские индексы вчера продемонстрировали небольшой рост в ожидании выступления Д.Трампа. S&P500 прибавил 0,1%, DowJones– 0,08%, Nasdaq– 0,28%. Сегодня фьючерсы на американские индексы слабо снижаются. S&P500 снизился на 0,08%, DowJones– на 0,01%, Nasdaq– на 0,07%.

Нефтяные котировки в понедельник не показали единой динамики. Факторами, влияющими на рынок, являются, с одной стороны, сокращение добычи странами ОПЕК, с другой – рост числа буровых установок в США.

Brent подешевела на 0,11% до $55,93, WTI прибавила 0,11%, до 54.05 за баррель. Сегодня цены на нефть демонстрируют рост. Brent подорожала на 0,30% до $56.59 за баррель, а WTI– на 0,26% до $54.19 за баррель. Цены на базовые металлы сегодня снижаются. Алюминий потерял 0,24%, медь – 0,20%, никель – 0,50%. Азиатские рынки поднимаются сегодня в ожидании выступления президента США. Nikkei225 вырос на 0,4%, KOSPI повысился на 0,3%, австралийский индекс ASX All Ordinaries потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей, индекс деловой активности, индекс потребительского доверия, а также ВВП за 4 кв. 2016 года. Кроме того состоится выступление главы ФРБ Канзаса Э.Джордж, члена FOMC Дж.Уильямса и президента США Д.Трампа в конгрессе. В Еврозоне обнародуют данные об изменении потребительских цен в феврале. В Японии опубликуют данные о динамике розничных продаж, промышленного производства, выпуска автомобилей и строительства в январе. В России сегодня Аэрофлот опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2016 год. Уралсиб проведет внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о присоединении банка БФА и Башпромбанка. Состоится заседание совета директоров в таких компаниях как АвтоВАЗ, Алроса, Интер РАО и МРСК Юга. В Газпроме состоится день инвестора.

Мы ждем негативного открытия торгов на российском рынке с падением на 0,4%

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