Альпари: Доллар нашёл баланс на уровне 58 руб.

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 39,25 коп. (-0,67%), до 58,05 руб., курс евро – на 19,00 коп. (-0,31%), до 61,46 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,2 млрд (+200,00%), евро/рубль – 108,1 млн евро (+213,95%).

Центральный банк России с 28 февраля повысил официальный курс доллара США на 46,09 коп., до 57,9371 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 61,2569 руб., что выше предыдущего дня на 80,34 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись укреплением по рублю. В первой половине дня курс доллара снизился до 57,57 руб., курс евро – до 61,00 руб. на фоне подорожавшей нефти Brent до $56,74 и продажи экспортёрами валютной выручки после длинных выходных.

Накануне во второй половине дня российская валюта растеряла часть заработанной прибыли на фоне снижения нефтяных котировок. Цена на нефть марки Brent снизилась с $56,74 до $55,86. Тем не менее, по итогам дня рубль остался в плюсе по отношению к доллару и евро.

Сегодня, 28 февраля, Brent стоит $56,59 (+1,23%). Хоть понедельник являлся последним днем крупных налоговых выплат, утренний рост нефтяных котировок может воодушевить продавцов валюты.

С начала года нефтяной рынок находится в боковом тренде. Границы диапазона $53,56 – $58,36 сузились до $54,90-$57,25. Участники рынка ожидают, что цена выйдет вверх. При таком развитии событий курс доллар/рубль вернётся к уровню 56,55, курс евро/рубль – 59,80.

Налоговый период подходит к концу, поэтому поддержка рубля значительно ослабнет. Корреляция с нефтью станет сильнее. Во вторник наибольший интерес для участников различных рынков будет представлять выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Он затронет разные темы, включая налоговую реформу. После выступления Трампа фокус внимания трейдеров сместится на отчет по запасам нефти от Американского института нефти.

Во вторник в первой половине дня от курса доллара ожидается снижение до 57,73 руб., во второй – восстановление до 58,15 руб. Если Brent подорожает до $57,25, то доллар продолжит падение до 57,25 руб.

Владислав Антонов, аналитик

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