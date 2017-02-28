ИнстаФорекс: Рубль будет ориентироваться на общий настрой доллара

В понедельник рубль укрепился против основных конкурентов, хотя во второй половине дня вернул немалую часть завоеванных позиций. Доллар, который подешевел на 0,65%, встретил сопротивление на отметке 58 руб. и не смог вернуться за ее пределы, несмотря на очередные неудачные попытки роста цен на нефть. Евро/рубль снизилась внутри дня на 0,3%, до 61,55 руб.

На стороне российской валюты сыграл пик налоговых платежей – накануне завершались расчеты по НДПИ, НДС и акцизам. В противовес этому фактору поддержки сыграли неуверенные поползновения барреля Brent к отметке 57. Натолкнувшись на психологический уровень, котировки вернулись на исходные позиции. В сырьевом сегменте присутствует оптимизм по поводу исполнения обязательств ОПЕК, но в качестве сдерживающей силы по-прежнему выступает повышенная активность сланцевых компаний США.

Сегодня уплачивается налог на прибыль, однако этот фактор уже практически ушел со сцены и вряд ли окажет заметное воздействие на динамику рубля. В центре внимания будет поведение доллара на международном рынке форекс. В ожидании выступления президента США Д. Трампа, надеясь получить детали налоговой реформы и экономической политики новой администрации в целом, игроки могут активизировать покупки доллара. В этом случае пара может вернуться за пределы локального психологического сопротивления 58 руб. с целью на 58,40 руб.

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