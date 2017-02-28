Банк "Глобэкс": рынок откроется нейтрально

Мы полагаем, что индекс ММВБ откроется нейтрально во вторник. Котировки рубля снова будут зеркально отражать движение цены на нефть, поскольку инвесторы отыграли историю с налогами. Следующая история – в марте предстоят платежи по внешним долгам со стороны крупных российских компаний. Согласно оценке ЦБ, платежи составят около $11,6 млрд. Мы ожидаем увеличения спроса на валюту. Цена на нефть стабильно держится в диапазоне $54,5-$57 за баррель на фоне хорошего исполнения сделки ОПЕК «плюс».

По нашему мнению, исходя из вчерашней речи президента США о бюджете, сегодня выступление в конгрессе не будет содержать упоминаний о налоговой реформе. Скорее всего, больше внимания будет уделено внешней политике, расходам на оборону, а также инфраструктурным инвестициям. Поэтому вчера доллар США ослаб к евро до 1,063 в пике. Сегодня трейдеры не будут спешить с покупкой долларов, однако волатильность американской валюты вырастет на выступлении главы США. Поэтому основное движение на рынках, возможно, начнется во второй половине дня.

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