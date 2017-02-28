Открытие Брокер: ММВБ попытается отыграть часть потерь последних дней

По итогам торгов 27 февраля индекс ММВБ снижался на 1,75% до 2056,46 пт., а РТС — на 1,05% до 1117,29 пт. В первой половине дня падение рублёвого индикатора рынка ещё можно было объяснить укреплением рубля, но к закрытию в минусе оказался и валютный РТС. К тому же, ярко выраженный обвал в секторе электроэнергетики говорит о почти полном разочаровании в ожиданиях повышенных дивидендов: «ФСК ЕЭС» (-8,83%), «ОГК-2» (-8,40%), «Мосэнерго» (-7,56%), «Русгидро» (-6,52%), «ЭНЕЛ Россия» (-5,54%). В прессу периодически попадает информация о предложениях Минэнерго ограничить планку выплаты дивидендов в 25% от прибыли. В частности, накануне эта информация касалась «Россетей» (-4,32%). В минусе торговались и угольщики, которые столкнутся со снижением цен на свою продукцию в связи с завершением отопительного сезона: «Мечел» (-5,79%), «Распадская» (-4,93%). В лидерах дня оказались бумаги «Магнита» (+4,14%), которые уступили всего одну строчку в индексе MSCI Russia, но сохранили в нем своё присутствие. «МРСК Центр» (+0,24%) увеличила прибыль по РСБУ в 2016 году в два раза до 1,86 млрд рублей. В январе российские авиаторы перевезли на 23,8% больше пассажиров, чем год назад, а у «Аэрофлота» (-1,17%) этот показатель вырос на 15,4%. В Сочи проходит экономический форум. По словам премьер-министра, кризис преодолён, как и проблемы с безработицей, а впереди главной проблемой будет дефицит квалифицированных рабочих рук. Министр образования предложила делать учебные классы квадратными, а не прямоугольными. Минфин уже с 1 апреля начнёт размещать ОФЗ для населения, доходность которых в первый год составит 7,5%, а затем будет возрастать. Рубль провёл первую половину дня в попытках укрепления, но к вечеру растерял свои достижения на фоне снижения котировок нефти.

Американские торги завершились очередным плюсом по индексам. Dow Jones демонстрирует повышение уже 12 сессий подряд, что является рекордом за последние 30 лет. Сектор энергетики, в отличие от РФ, был одной из главных сил роста американских индексов: Transocean (+2,98%), Chevron (+1,48%), Exxon Mobil (+0,58%). В минусе торговались защитные акции, как, например, сектора производителей потребительских товаров, коммунальных услуг и телекоммуникаций. Во вторник Д. Трамп презентует уточнения своего «выдающегося плана» по реформе налоговой системы, здравоохранению и инфраструктурному строительству. Однако уже известно о том, что военный бюджет будет увеличен на $54 млрд за счёт сокращения менее приоритетных программ, включая внешнюю помощь. Что же до статистики, то объем заказов на товары длительного пользования в США вырос в январе на 1,8% при ожиданиях 1,7%, но вот стержневой показатель, без учёта автотранспорта, снизился на 0,2% при ожиданиях роста на 0,5%. Индекс незавершённых сделок по продаже недвижимости снизился в январе на 2,8% при ожиданиях роста на 0,8%. И наконец, благодушную картину на рынке портит рост «индекса страха» на 5,41% до 12,09. В итоге, DJIA прибавил 0,08% до 20837,44, S&P 500 — 0,1% до 2369,75.

Азиатские рынки начали день ростом. Одновременно укреплялся доллар, реагируя на заявления президента ФРБ Далласа Р. Каплана, который подчеркнул, что ФРС может быть вынуждена поднять ставку в ближайшее время, чтобы не отстать от кривой роста темпов инфляции. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств США поднялась почти до 2,37%. Оценка вероятности повышения ставки в марте поднялась до 50%. Японский рынок пытался расти на фоне слабеющей йены, хотя местная статистика была слабой. Промышленное производство снизилось за январь на 0,8% при ожиданиях роста на 0,3%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite составил 3232,67 (+0,12%), Nikkei 225 — 19179,71 (+0,38%).

Общий уровень потребления энергии в КНР вырос за 2016 год на 1,4%. Между тем, производство энергии упало на 4,2%. В остальном, новостей по рынку нефти почти нет. Накануне министр энергетики РФ А. Новак говорил о том, что российские производители могут ускорить процесс выполнения плана по сокращению добычи. ОАЭ и Ирак пообещали также быстро сократить свою добычу. Между тем, в США производство увеличилось до 9,001 млн бар. нефти в сутки, а число активных нефтяных буровых растёт уже шесть недель подряд при рекордных запасах сырой нефти и бензина. К 9:00 (мск( контракт нефти Brent составил $56,6 (+0,32%), WTI — $54,19 (+0,26%), золото торговалось на уровне $1254,4 (-0,35%), медь — $5926,05 (-0,37%), никель — $10965 (-0,72%), палладий — $782,9 (-0,15%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 101,11. К 9:00 (мск) пара EUR/USD стоила $1,059 (+0,07%), GBP/USD — $1,244 (-0,01%), USD/JPY — 112,5 (-0,16%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 10:45 (мск) — ВВП и инфляция во Франции, в 12:00 (мск) — розничные продажи в еврозоне, в 13:00 (мск) — инфляция в Италии, в 16:30 (мск) — очередная оценка ВВП США, в 17:00 (мск) — индексы цен на жилье S&P/Case-Shiller, в 17:45 (мск) — Чикагский PMI, в 18:00 (мск) — индекс потребительской уверенности в США от Conference Board. В начале торговой сессии индекс ММВБ может попытаться отыграть часть потерь последних дней. Возвращение выше отметки 2080 пунктов может сформировать краткосрочную растущую тенденцию. Соответственно, неспособность сделать это обеспечит дальнейшее снижение, тем более, что каких-то внятных идей пока нет. Впрочем, во вторник в Вашингтоне выступит Д. Трамп, но вряд ли он осмелится говорить об РФ в позитивном ключе.

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