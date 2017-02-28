ИК Финам: Индекс ММВБ может продемонстрировать восстановительный рост

В ожидании старта торгов на Мосбирже для российского фондового рынка сформировался умеренно положительный внешний фон. Китайский фондовый индекс CSI300 прибавляет 0,03%. Японский индекс Nikkei 225 растет на 0,86%. Промышленное производство в Японии предварительное в январе снизилось на 0,8%, ожидалось +0,3%. Розничные продажи в Японии в январе выросли на 1%, ожидалось +0,9%. Фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,02%.

Нефть дорожает в пределах 0,4%. Баррель Brent стоит $56,62, а баррель WTI котируется вблизи $54,19. Несмотря на негативную для котировок статистику по запасам и добыче в США, цены держатся в рамках достаточно устойчивого боковика благодаря сокращению добычи странами ОПЕК+. Вчера министр энергетики РФ заявил, что Россия сократит в феврале добычу нефти больше чем на 117 тыс. баррелей в сутки.

Учитывая положительный внешний фон, сегодня не исключен восстановительный рост по ММВБ в пределах 0,5-1% после затяжного падения. Несмотря на улучшение макростатистики по РФ, с начала месяца рынок падал относительно равномерно, а в условных лидерах падения находились металлурги, нефтянка, а так же перекупленная электроэнергетика. Между тем, ожидаемое ослабление рубля на фоне прохождения пика выплат в рамках очередного налогового периода может способствовать положительной переоценке как минимум котировок акций сырьевых компаний. Тем более недавно стартовал сезон отчетностей, который может выступить фактором дополнительной поддержки. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ продемонстрировал околонулевую динамику.

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