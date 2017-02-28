ИФК «Солид»: Спич Трампа в Конгрессе может задеть инвесторов за живое

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили, колеблются в районе отметки в $56.1 за баррель в преддверии экспирации и перехода торговой активности в майский контракт. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют сдержанную положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2055-2060 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней под влиянием движущих новостей и происходящих событий, значимым из которых станет предстоящее выступление Дональда Трампа в Конгрессе США.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.13% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого индикатора оказало повышение котировок акций горнодобывающих предприятий Rio Tinto (+0.8%), BHP Billiton (+0.8%), нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+0.3%), BP (+1%) и производителя потребительских товаров Unilever (+1.5%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение в цене акций банка HSBC (-0.7%) и обвал котировок акций страховщика Direct Line Insurance Group (-7.2%), снизившего прогноз по прибыли до налогообложения. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в понедельник просел на скромные 0.06 пункта при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции нефтегазового гиганта Total (-1%) и телекома Orange (-1.1%). Немецкий индикатор DAX (+0.16%) продемонстрировал небольшой подъем в контексте повышения котировок акций Siemens (+0.4%), Adidas (+3.9%) и Deutsche Bank (+1.5%).

Фондовый рынок США в понедельник вырос. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.08%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции UnitedHealth Group (+1.4%) и авиакосмической корпорации Boeing (+1.1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.28% благодаря повышению котировок акций фармацевтических компаний Biomarin (+4.7%), Regeneron (+3.3%), Vertex (+3.3%), Celgene (+3%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.10%) тоже показал сдержанную положительную динамику при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс нефтегазового сектора (+0.9%).

Рынок акций РФ в понедельник понес потери. Индекс ММВБ опустился на 1.75% в основном из-за понижения в цене акций Сбербанка (-2.8%), НОВАТЭКа (-3.3%) и ЛУКОЙЛа (-1.5%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-1.05%) упал менее значительно из-за укрепления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать влияние как на котировки отдельных бумаг, так и на рынок в целом, стоит выделить продолжающийся в Сочи Российский инвестиционный форум, в фокусе которого сегодня будут вопросы российско-итальянского сотрудничества, регионального развития и повышения эффективности инвестиций.

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