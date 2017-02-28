ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Перспектива снятия санкций Запада перенеслась с 2017 на 2018 год

Вчера в России был праздник - День сил специальных операций, который в народе прозвали Днём «вежливых людей» и в связи с этим рынок вежливо опустили на новый локальный минимум. Индекс ММВБ потерял весе на 1,75%. В свете недавнего заявления президента США по Крыму и выступления вице-президента США Майкла Пенса в Мюнхене, перспектива снятия санкций Запада перенеслась с 2017 на 2018 год. Это не помешает рынку «выстрелить» наверх, как только будет известна дата встречи Путина и Трампа, но с каких уровней прозвучит этот «выстрел»?

Зато сейчас не старые времена, когда у инвесторов не было выбора, кроме покупки российских акций и облигаций. Сейчас можно покупать в инвестиционный портфель любые активы, в том числе товарные. В то время как российские индексы находятся под нисходящими трендами, цены на золото такой тренд пробило наверх. За неделю по 21 февраля хедж-фонды и управляющие увеличили нетто-длинную позицию по золоту на COMEX до максимума за почти три месяца. Инвесторы ждут подробностей касательно экономической политики Трампа. Планы Трампа по возрождению американской промышленности невыполнимы при сильном долларе. Слабый доллар является сильным драйвером роста цен на «желтый металл». Во вторник Трамп выступит перед Конгрессом с речью на тему экономической политики. Ожидается, что в ходе выступления Трамп предоставит информацию о своих планах по сокращению налогов.

Мое мнение по золоту состоит в том, что «быки» почти достигли сопротивления 1260 долларов, где проходит двухсотдневная средняя, следовательно, покупать его уже поздно. Надо ждать отката цен. На этой неделе с заявлениями выступит ряд глав Федеральных резервных банков США, а также Джанет Йеллен. И эти заявления активизируют опасения инвесторов, что на заседании ФРС США 14-15 марта ставка будет повышена (сейчас большинство из них считают что ставка будет повышена в июне). Цены на золото снизятся до ближайшей зоны поддержки 1240-1245 долларов. Но стратегически, с учетом нервной обстановки на рынках перед выборами в Германии, Нидерландах, Франции, золото остаются интересным активом.

Китайский регулятор валютного рынка сообщил в понедельник, что в 2017 году будет ужесточено регулирование валютного рынка. В то же время, политика будет более прозрачной и финансовые рынки Китая станут более открытыми, заявил регулятор. Китайские власти за последние несколько месяцев предприняли множество мер по сокращению оттока капитала из страны и по поддержке слабеющего юаня, стараясь привлечь большие объемы иностранных инвестиций. Январское снижение валютных активов было самым маленьким за семь месяцев, что говорит о том, что борьба властей Китая с оттоком капитала дает результаты, по крайней мере, на данный момент. (Источник finance.yahoo.com)

В Америке индексы «буксовали» на месте. В США объемы заказов на товары длительного пользования в январе увеличились на 1,8%, сообщило в понедельник министерство торговли США. До этого два месяца было падение. Объемы заказов повысились на фоне сильного роста спроса на коммерческие и военные самолеты. Но если исключить транспортные средства, то объем заказов на оставшиеся товары упал на 0,2%, что является худшим результатом с июня. Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал удвоить темпы экономического роста. Министр финансов Стивен Мнучин говорит, что предложения правительства по реформам налогообложения и дерегулированию должны поспособствовать росту экономики до 3% и более, хотя улучшений не следует ждать до следующего года.

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