ГК "Forex club": ММВБ пробил важную поддержку

В понедельник российские индексы остаются под давлением. ММВБ теряет 1,5%. РТС падает на 0,49%. В лидерах роста Магнит (4,06%), группа Черкизово (1,52%) и Система (0,86%).

В аутсайдерах оказались ФСК ЕЭС (-8,1%), РусГидро (-6,0%) и ДИКСИ (-4,05%). Давление на энергетиков оказывает тот факт, что надежды на более высокие дивиденды становятся все более призрачными.

ММВБ закрепился ниже уровня 2100 - 2090

. Это открывает путь к отметке 2040. Отчасти снижение российского бенчмарка обусловлено коррекцией мировых индексов. Но в большей степени влияние оказывают как внутренние причины (снижение вероятности увеличения дивидендов), так и динамика рубля. Российская валюта держится на относительно высоких уровнях, что негативно сказывается на позициях компаний-экспортеров.

Цены на нефть в понедельник растут. Основным фактором поддержки выступают сообщения о снижение добычи в Китае (впервые с 2009 года было зафиксировано падение). Также позитивным для энергоносителя является и факт выполнения соглашения о сокращении добычи в формате ОПЕК+. Но в то же время в США продолжается рост буровой активности. А это потенциально приведет к увеличению добычи, что может частично нивелировать эффект от действий ОПЕК. Кроме того, если данные от APIво вторник снова отразят рост запасов, это станет подтверждением перепроизводства и окажет на нефть давление. Таким образом, Brentснова может начать снижение в предела диапазона от его верхней границы на уровне 57,25. Первичная цель на отметке 56,30.

Рубль растет вслед за нефтью. Котировки парыUSD/RUB вернулись в район уровня 57,55. Однако для роста у российской валюты особых оснований нет. Завершается налоговый период в РФ, что влечет падение спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Кроме того, нефть может снова начать снижение в пределах диапазона. Плюс неплохая статистика из США, которая повышает вероятность более раннего ужесточения монетарной политики Федрезервом. Таким образом, есть шансы на то, что пара USD/RUB вернется в район уровня 58,60.

Ирина Рогова, аналитик

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