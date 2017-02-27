Альпари: Евро подорожал к доллару при поддержке кросс-пар

В понедельник в центре внимания оказался британский фунт. С открытия валютного рынка курс фунт/доллар снизился до 1,2391. Затем минимум был обновлён на 1,2384. В это время курс евро/фунт подскочил до 0,8519 и через семь часов рост продолжился до 0,8534.

Британская валюта подешевела на спекуляциях относительно повторного шотландского референдума. Издание The Times сообщило, что Шотландия может провести новый референдум по вопросу членства в составе Великобритании. В правительстве Британии заявили, что второго референдума не будет.

Курс евро/доллар восстановился до 1,0591 в рамках коррекционного движения и роста доходности 10-летних немецких облигаций на 9,14%. Кросс-пара евро/фунт взял курс к уровню 0,86. Это означает, что до тех пор, пока евро дорожает против британского фунта, пара евро/доллар будет медленно снижаться. Для резкого ослабления единой валюты против доллара США должны одновременно снизиться доходность 10-летних немецких облигаций и кросс-пара евро/фунт, а также повыситься доходность 10-летних американских облигаций.

Для единой валюты в настоящее время одна угроза – Марин Ле Пен. В связи с этим новые результаты опросов по кандидатам в президенты Франции будут оказывать сильное влияние на евро и европейский долговой рынок. По итогам дня по евро ожидается снижение к уровню 1,0541. Промежуточными целями для продавцов выступят уровни 1,0575 и 1,0565.

Владислав Антонов, аналитик

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