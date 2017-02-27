Альпари: Слияние Deutsche Boerse и LSE оказалось под угрозой

Акции Deutsche Boerse резко снизились в понедельник на новостях о том, что планируемое слияние с Лондонской фондовой биржей (London Stock Exchange, LSE) оказалось под угрозой срыва из-за вопросов антимонопольного регулирования. Стоимость акций немецкого биржевого оператора упала на 4,1%, до €80,50 ($85,05). LSE сообщила в воскресенье, что не продаст контрольный пакет торговой площадки в Италии MTS SpA, как того требует Европейская комиссия для продолжения сделки по слиянию. LSE заявила, что бизнес в Италии, частью которого является MTS, это один из основных источников выручки и прибыли и продажа навредит отношениям с регулятором рынка ценных бумаг в Европе.

C высокой вероятностью европейские торговые площадки и финансовые рынки в текущем году ждут серьезные испытания. Политика может привести к сужению или даже краху зоны евро, здесь ключевым вопросом, вероятно, остаются выборы во Франции. Если распад единого европейского рынка капитала примет необратимый характер, то сделка по слиянию Deutsche Boerse и LSE может быть, в принципе, отменена. Кстати, США и, соответственно, Трампу, в принципе, выгоден данный сценарий. Основной экспортный товар США – доллары, а значит, лучше чтобы ни американской валюте, ни американским торговым площадкам в мире вообще не было альтернативы. Пока единственная альтернатива это евро, но ему на смену могут вернуться немецкая марка или французский франк. Решение это, прежде всего, политическое, а не экономическое.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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