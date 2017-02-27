Открытие Брокер: В пользу дальнейшего снижения российских индексов указывают как техническая картина, так и новостной фон

К 15:17 (мск) индекс ММВБ потерял 1,31% до 2065,7 пт., а РТС снизился на 0,12% до 1127,68 пт. К середине дня индекс ММВБ снижался на средних объёмах. Укрепление рубля, происходящее на фоне налоговых платежей, оказывает давление на бумаги экспортёров: «Газпром» (-0,51%), «ЛУКОЙЛ» (-1,93%), ГМК «Норникель» (-1,53%), «Северсталь» (-1,2%), «НЛМК» (-1,41%). Впрочем, потеря надежд на высокие дивиденды более негативно сказывается на секторе электроэнергетики: «ФСК ЕЭС» (-5,73%), «Мосэнерго» (-4,46%), «ОГК-2» (-4,46%), «Русгидро» (-4,27%, -4,18%). Издание «Коммерсант» пишет о предложениях Минэнерго об ограничении дивидендов для «Россетей» на уровне 25% по РСБУ или МСФО до 2018 года. В любом случае, прежние ожидания 50% выплат от прибыли становятся все более призрачными. Среди лидеров дня оказались бумаги «Магнита» (+2,46%), уступившие лишь одну позицию в индексе MSCI Russia, «МРСК Центра» (+1,79%), удвоившей прибыль по РСБУ в 2016 году до 1,86 млрд рублей, «Башнефть» (+0,45%), «Уралкалий» (+0,42%) и АФК «Система» (+0,29%).

Техническая картина по индексу ММВБ весьма негативная. После закрытия дневного и недельного графика ниже 2140 пунктов открылась дорога для коррекции до 2030-2080 пт. с возможностью полной ликвидации «Ралли Им. Трампа» до 1950 пунктов.

Рубль укреплялся, пользуясь высоким спросом на фоне налогового периода. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3270 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,38%, недельная осталась на уровне 10,43%, а месячная снизилась до 10,48%. Налоговый период подходит к концу, и уже 1 марта поддержка рубля значительно ослабнет и вновь восстановится корреляция курса российской валюты с баррелем нефти. К 15:17 (мск) пара USD-RUB потеряла 1,26% до 57,71, EUR-USD снизилась на 0,92% до 61,08.

Европейские индексы завершили пятницу существенным падением, но в понедельник ситуация успокоилась. Опросы во Франции показали, что независимый кандидат Эммануэль Макрон опережает республиканца Франсуа Фийона, а также сократил отставание от радикала Марин Ле Пен. Ценность опросов хорошо была проиллюстрирована в 2016 году, когда британцы все же проголосовали против сохранения страны в Евросоюзе, а в США победил Д. Трамп, который отчаянно отставал от Х. Клинтон. Тем не менее, рынки пытаются ловить сигналы и пока распродажи остановились: Deutsche Bank (+0,63%), Societe Generale SA (+0,91%), BMW (+0,47%), Sanofi SA (-0,25%).

И немного статистики: индекс делового климата еврозоны составил 0,8%, оставшись без изменений относительно января, индекс доверия потребителей достиг -6,0 пунктов по сравнению с -5,0 в январе, общий индекс ожиданий – 108,0 против 107,9 в январе. К 15:15 (мск) индекс DAX торговался на отметке 11812,49 пт. (+0,07%), CAC40 – 4837,69 пт. (-0,16%), FTSE 100 – 7250,49 пт. (+0,09%).

Нефть к середине европейских торгов торговалась в плюсе. Министр энергетики РФ А. Новак заявил о том, что Россия может сократить добычу более быстрыми темпами, если такая возможность будет у компаний. Глава Минэнерго также отметил, что в апреле-мае будет изучена текущая ситуация на предмет возможного продления соглашения о сокращении добычи. В остальном, на рынке нет особых новостей. Структура контанго частично сохраняется. Поставки Brent в апреле оцениваются в $56,44 за баррель, а в октябре – на уровне $57,12 за баррель. Меж тем, уже в январе 2018 года цена не отличается от текущей, а в апреле 2018 года – уже $56,17. Иными словами, на ближайшие месяцы рынок ещё ожидает возможного дефицита, но в перспективе 9-12 месяцев уже сформировалась структура бэквордации. К 15:15 (мск) нефть марки Brent стоила $56,82 (+0,91%), WTI – $54,36 (+0,69%), золото – $1255,1 (-0,25%), медь – $5891,87 (-0,28%), никель – $10955(+0,87%), палладий – $772,65 (+0,13%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался, до 101,08. CAD, AUD, NZD укреплялись в пределах 0,1% против валюты США. К 15:15 (мск) пара EUR-USD торговалась на уровне $1,058 (+0,19%), GBP-USD – $1,241 (-0,43%), USD-JPY – 112,3 (+0,17%).

Вечером в 16:30 (мск) будут опубликованы заказы на товары длительного пользования в США, в 18:00 (мск) – незавершённые продажи на рынке жилья в США, в 19:00 (мск) запланировано выступление президента ФРБ Далласа Р. Каплан.

В целом, российский рынок снижался под давлением крепкого рубля и потерей надежд на увеличение дивидендных выплат государственных компаний. Особых изменений по данным вопросам не ожидается, тем более что и надежды на Д. Трампа также не оправдываются. Поэтому инвесторы будут стремиться к ликвидации роста, случившегося по факту победы Д. Трампа в американской президентской гонке. К среде поддержка рубля начнёт ослабевать, поскольку завершатся налоговые платежи, и это частично поддержит рублёвый ММВБ. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%.

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