ИнстаФорекс: Российским индексам мешают внешние риски

Торги на российских фондовых площадках проходят преимущественно в негативном ключе. Снижению ММВБ, который в минувшую пятницу пробил нижнюю границу 1,5-месячного «медвежьего» канала, способствует нервозность инвесторов на иностранных площадках, которые выражают некоторые опасения по поводу политики Трампа, выборов во Франции и ситуации с потенциальным референдумом в Шотландии. К 14.45 мск. рублевый индекс снижается более чем на 1%, торгуясь ниже 2070. РТС опустился ниже уровня открытия, несмотря на укрепление рубля, который дорожает в среднем на 1% к доллару и евро.

В голубых фишках преобладают продажи. Исключение составляют акции «Магнита» (+2,5%), и «Уралкалия» (+0,16%). В аутсайдерах – ФСК ЕЭС и «РусГидро». Просадка в этих бумагах составляет около 5%. В нефтегазовом секторе, несмотря на удорожание нефти, не отмечается интереса к покупкам. «Газпром», ЛУКОЙЛ и «Роснефть» торгуются с «минусе». Префы «Транснефти» дешевеют более чем на 2,5%.

«Роснефть» представила финансовые показатели за 4-й квартал. Выручка гиганта за отчетный период увеличилась на 21% в квартальном исчислении, чему способствовало два важных фактора - покупка «Башнефти» и удорожание мировых цен на нефть. EBITDA увеличилась на 25% благодаря опять же дополнительным объемам от «Башнефти» и повышения экспортной пошлины всего на 3%. Между тем чистая прибыль «Роснефти» увеличилась в два раза, показав невпечатляющий результат даже с учетом низкой базы.

Помимо внешних факторов, покупки на российском рынке сдерживают сомнения в скором снятии санкций. Ранее ожидания отмены или частичного смягчения антироссийских ограничений служили одним из главных драйверов укрепления индексов, но сейчас эти надежды постепенно угасают. А новое обострение конфликта на юго-востоке Украины ставит под еще большее сомнение скорую отмену санкций. На этом фоне дорожающая нефть не в силах в одиночку вывести бенчмарки в «зеленую зону».

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