ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Акценты недели 27-3 марта

Американский рынок на прошедшей неделе, пока мы праздновали День Защитника Отечества и вспоминали с помощью телевизора бесчисленные победы, продолжил переписывать исторические максимумы. Чего не скажешь об индексе ММВБ, продолжившем тихо сползать. На 28 февраля запланировано выступление Дональда нашего Трампа перед Конгрессом США о налоговой реформе. Положительная реакция американского рынка способна вдохнуть жизнь и в наши активы, если же индексы в США начнут снижаться, то сползание нашего рынка может продолжиться. Однако многие акции уже скорректировались до уровней, привлекательных для среднесрочных покупок.

Валютный рынок.

На валютном фронте без перемен, уровень 58 переходит из рук в руки. Окончание налогового периода поддержит рубль в начале недели, деньги кэрри-трейдеров уже не вызывают роста ОФЗ, но и в доллар уходить не торопятся. Минфин в этой ситуации может легко реализовывать свои планы, о которых мы знаем в общих чертах. Для исключения рисков рекомендуем отыгрывать возможные движения рубля через опционы, покупка мартовских CALL 60-61 уровня и PUT уровня 57-58 позволит заработать при резком движении на несколько рублей в любую сторону.

Фондовый рынок.

Индекс ММВБ достиг первой цели снижения в 2100 пунктов, 2050 еще возможно, 1950 возможно но маловероятно в ближайшее время. Сильно скорректировавшаяся на новостях о 25, а не 50% прибыли на дивиденды электроэнергетика вновь стала привлекательна для покупок, особенно ФСК ЕЭС. Слабо выглядящий после нового года Сбербанк при проходе уровня 160р. вниз способен ускорить коррекцию до 145-150р. Опять же Сбербанк потерял вице-президента, но зато Алроса обрела нового главу, видимо более экономного и рачительного, ждем разворота нисходящего тренда в этой акции.

Из значимых событий этой недели можно выделить:

-28/02- День инвестора Газпрома в Сингапуре;

-28/02- Ребалансировка индексов семейства MSCI (по итогам торговой сессии);

-02/03- День инвестора Газпрома в Гонконге.

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