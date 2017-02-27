Альпари: Vimpelcom сменит название на VEON

Компания Vimpelcom Ltd. сообщила, что на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 30 марта, будет рассмотрен вопрос о смене названия компании на VEON. В пресс-релизе компании сообщается, что причиной ребрендинга компании является «стремление к преобразованию из телекоммуникационной компании в глобального технологического лидера».

Мы полагаем, что смена хорошо известного за пределами России бренда Vimpelcom (в России большинство абонентов лучше знают бренд «Билайн») на новое название VEON может быть связана с двумя факторами. Первый – планы компании по листингу на бирже Euronext Amsterdam в текущем году в целях привлечения новых инвесторов после продажи крупным акционером Telenor своего пакета. Второй – запуск собственного мессенджера Veon, который компания начала продвигать в Европе раньше, чем в России, чем и объясняется ее стремление стать «глобальным технологическим лидером».

Ранее руководство Vimpelcom объявляло о планах получения до 40% выручки от оказания новейших сервисов, в том числе от мобильного банкинга и т.д. Компания также планирует сотрудничество с крупными компаниями, оказывающими интернет-сервисы, например с Uber. Можно вспомнить успешный ребрендинг «Билайна» в России 2006 года, когда юридическое название компании и ее бренд не менялись, но радикально сменился фирменный стиль. Тогда больше трети опрошенных абонентов «Билайна» были готовы рекомендовать этого оператора своим родственникам и друзьям, и эта цифра была самым высоким показателем среди операторов сотовой связи в России.

Однако с будущим ребрендингом Vimpelcom тот ребрендинг 2006 года в России сравнивать сложно. Во-первых, потому, что вне России компании придется бороться за каждого абонента и встретить более серьезную конкуренцию, чем в России, а во-вторых, потому что сейчас Vimpelcom позиционирует себя уже не как оператор традиционных услуг сотовой связи, а нестандартных мобильных сервисов. Влияние будущего ребрендинга Vimpelcom на финансовые результаты группы компаний будет сложно оценить, так как пока неясно, как будет монетизироваться новый мессенджер Veon. В России, по всей видимости, ПАО «ВымпелКом» ребрендинга не планирует. Новость о том, что Vimpelcom намерен получить листинг в Европе в дополнение к листингу в США может оказать краткосрочное позитивное воздействие на акции компании.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента

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