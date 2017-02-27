ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Что Трамп грядущий нам готовит?

На нашем фондовом рынке в прошлую короткую неделю продолжалась коррекция. Однако она выглядит как-то очень буднично, технично и даже планово. Спокойствие на нашем рынке было связано с сохраняющимися на высоком уровне нефтяными ценами и относительным спокойствием мировых фондовых рынков. Рынок США продолжает свое феерическое восхождение. Индекс Доу-Джонса после некоторых сомнений пробился выше 20 тыс. пунктов и теперь эти уровни уже стали уровнем поддержки для возможной коррекции. Последний рывок фондового рынка США многие связывают с запланированным на 28 февраля выступлением Трампа перед Конгрессом США. Это выступление станет ключевым событием не только наступающей недели, но гораздо более широкого интервала времени.

Рынки знают, что выступление нового президента будет касаться предстоящей налоговой реформы. Именно на ожиданиях конкретизации планов по снижению налогов фондовый рынок США забрался на непомерные высоты. Но перспективы принятия налоговых послаблений уже в текущем году не очень велики. Для сильного налогового маневра нужно образование консенсуса в правящей элите, которого пока не наблюдается. А готовить в таких условиях продуманный детализированный план, который могло бы поддержать большинство законодателей не так то просто. Так что от выступления Трампа скорей можно ожидать лишь наброска, который еще будет исправляться. Этот план будет подвергаться мощной критике даже в стане республиканцев, а тем более жесткой будет критика от сторонников республиканской партии. Так что сформированные в обществе ожидания по представлению выверенного плана легко могут оказаться завышенными. Значит, после выступления Трампа можно ждать начала коррекции в первую очередь на фондовом рынке. Но достанется и индексу доллара. Так что начало весны с большой вероятностью может оказаться началом серьезной переоценки на рынках.

После выступления Трампа может измениться настрой ФРС по динамике повышения ставок. И этот свой настрой они постараются транслировать рынку уже на текущей неделе, поскольку непосредственно перед заседанием делать этого не полагается из-за наступающего со следующей недели «периода тишины». Хотя прямых намеков на повышение ставки именно на заседании 15 марта рынок вряд ли получит, но акценты членов Комитета после выступления президента могут сильно поменяться, да и выходящие на неделе макро данные (рост ВВП, инфляция, первичные обращения) тоже позволяют рассчитывать на изменение озвучиваемых акцентов. Так что неделя обещает быть очень насыщенной и волнующей. А пока прошлая неделя завершилась ростом ожиданий повышения ставки уже на ближайшем заседании ФРС.

Нефть

Затянувшийся период стабильности в нефтяных ценах указывает на то, что полученный от ОПЕК+ импульс был очень силен и, даже несмотря на естественное желание совершить коррекцию произошедшего удвоения, потенциал роста нефтяных цен еще сохраняется. Новые импульсы рынок должен получить уже к концу наступающей недели, когда станут известны первые предварительные оценки объемов добычи нефти в странах ОПЕК+. Пока, по данным руководства ОПЕК, январские данные по производству свидетельствуют, что производители картеля выполняют условия сделки на 90%, тогда как 11 государств, не входящих в состав организации, включая Россию, выполняют свои обязательства лишь на 50%. Так что полученные результаты января должны быть усилены новым снижением примкнувших к ОПЕК стран производителей, и особенные ожидания будут как раз по динамике добычи нефти в России. Да и страны ОПЕК должны будут доказать, что сокращение января не было эмоциональной флуктуацией, а становится элементом новой реальности.

С большим интересом ждем новых данных из США о динамике добычи нефти и буровой активности. Пока число действующих буровых уверенно движется к удвоению достигавшихся в конце прошлогодней весны минимальных значений. Но важно даже не столько это, а то, как это сказывается на динамике добычи. Свой вклад в ценовую динамику будут вносить изменения запасов – многие ждут начала их сокращения. Особую изюминку подобным ожиданиям придают планы США по сокращениям стратегических резервов. Некоторые особенности динамики цен могут появиться за счет проводимых как раз для повышения устойчивости включения в состав Brent. (В корзину из четырех британских и норвежских сортов будет добавлена нефть с месторождения, оператором которого является Statoil). Кроме того, на динамику цены нефти могут повлиять возможные резкие движения на других рынках, и, в первую очередь, резкие изменения веса доллара к корзине мировых валют. Так что и на рынке нефти неделя тоже обещает быть довольно напряженной.

Рубль.

Российская валюта продолжает консолидироваться вблизи 58 рублей за доллар. Действия Минфина по покупке валюты пока тонут во встречных предложениях продавцов. Ожидаемое многими ослабление рубля запаздывает, и поход рубля к новой проверке прочности уровня 60 рублей за доллар откладывается. Рублевый кери трейд со ставкой ЦБ в 10% по-прежнему сохраняет потенциальную привлекательность. Пробиться доллару вверх теперь помог бы разворот цен нефти на снижение, ведь по крупному счету судьба рубля по-прежнему вручена нефтяной стихии. Однако на основном для нас рынке продолжается консолидация и вопрос в направлении выхода из бокового тренда пока остается открытым. Более того, в последнее время нефть проявляет едва заметную склонность к продолжению роста. Но все же ситуация остается очень динамичной и достигнутые уровни по рублю все более привлекают потенциальных покупателей валюты, тем более, что платежи по внешним долгам в марте сильно возрастают. Да и события текущей недели в США тоже могут заметно поменять сложившиеся для рубля расклады.

Фондовый рынок

На фондовом рынке продолжает развиваться корректирующее снижение, которому не мешают ожидания неплохих дивидендов по итогам 2016 года. Важной зоной поддержки по индексу ММВБ должны стать уровни чуть ниже 2050 пунктов. (Более глубоким и сильным является район 1940 пунктов, но пока о нем не хочется думать). При сегодняшних ценах нефти и отсутствии резких движений на рынке в США указанные уровни, скорей всего, смогли бы справиться с задачей поддержки рынка. Но беда в том, что растут сомнения по поводу указанных посылов. Особенно напряженными становятся ожидания возможного корректирующего движения на рынке в США. Все более ожидаемый побег от рисков с перехлестом будет ударять по нашему рынку. Так что начало коррекции в США будет сигналом к усилению слабости на нашем рынке. Это в будущем горячие деньги могут начать искать убежища в альтернативных рынках и могут вдруг «обнаружить» развивающиеся рынки как некую альтернативу перегретому рынку США, но пока первой реакцией на коррекцию в США обещает стать усиление слабости нашего рынка.

В таком случае прорезавшемуся в прошлом году росту интереса населения к вложениям в фондовый рынок надолго будет поставлен блок. Подогрев инвестиционной активности населения с помощью расширения инструментария в виде инвестиционных счетов или выпуска народных ОФЗ смогут действовать, но только в случае очень умеренного снижения рынка.

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