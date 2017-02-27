ГК Forex Club: НЕФТЬ: Brent попробует подрасти к 60 долларам за баррель

Цены на нефть основных эталонных сортов снова проверили на прочность 19-месячные максимумы после того, как представители ОПЕК на прошлой неделе просигналили, что удовлетворены тем, как выполняется соглашение по сокращению добычи.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в мае на бирже ICE в Лондоне в 10:00 по московскому времени подрастали на 1,2% до 57,03 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке также дорожал на 1,1% до 54,53 доллара за баррель.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступая на конференции International Petroleum в Лондоне, заявил, что ОПЕК удовлетворен тем, как выполняется соглашение по сокращению добычи. Кроме того, он отметил, что картель не против распространить сотрудничество с 11 другими нефтедобывающими странами на долгосрочную перспективу.

Рынок принял это заявление как намек на то, что пакт по сокращению добычи может быть продлен до конца 2017 года и цены проверили на прочность 19-месячные максимумы. Однако, на прямой вопрос касательно возможности продления этого соглашения, Баркиндо ответил, что этот вопрос будет обсуждаться в мае, и все будет зависеть от динамики запасов в мире. Соответственно, Brent все-таки не смог двинуться в сторону 60 долларов за баррель и консолидируется на более низких уровнях.

Однако, надо отметить, что страны ОПЕК и не-ОПЕК заинтересованы в еще более высоких ценах на нефть, чем сейчас. Их бюджеты балансируются в основном при стоимости барреля в диапазоне 60-70 долларов за баррель. Так или иначе, картель будет стремиться к более высоким ценам и будет предпринимать соответствующие шаги, в случае необходимости. Понимание этого и поддерживает сейчас котировки на более высоких уровнях.

Полагаем, что Brent в ближайшее время предпримет еще одну попытку двинуться в сторону 60 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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