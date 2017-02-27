Альпари: Индекс ММВБ проторгуется в понедельник в рамках коридора 2080-2125 пунктов

Российский фондовый рынок в понедельник открылся небольшим подъемом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы движутся разнонаправлено. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Мечела» и «Россетей». Под давлением начинают неделю бумаги «Полиметалла» и «МегаФона».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился преимущественно положительным. Американские рынки закрыли пятничную сессию умеренным приростом, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется с легким повышением. Индекс DJ по итогам пятницы 11-й раз подряд закрылся в «зеленой» зоне, что является самой длительной фазой роста почти за 30 лет.

Цены на нефть держатся в плюсе. Баррель сорта Brent торгуется по $56,67 (+0,6%). Пятничная статистика от Baker Hughes показала, что число буровых установок к 24 февраля достигло в США 754 штук против 751 штук неделей прежде. На эту информацию рынок не реагирует.

Евро/доллар утром в понедельник торгуется с символическим подъемом. Основные торги идут вокруг 1,0565, активность инвесторов невысокая. Рынок очень осторожен, так как ожидается, что в начале недели президент США Дональд Трамп прояснит планы по налоговой реформе, а это должно сказаться на экономике страны и обязательно на самой американской валюте. Без фактов инвесторы активничать не хотят.

Российский рубль начал очередную неделю приростом в парах с иностранными валютами. За доллар США в первый час торгов дают 58,02 руб. (-0,7%). Отдохнув на длинных выходных, участники рынка сейчас будут использовать все имеющиеся драйверы, чтобы развернуть доллар в область 55,50-56,50, откуда могут начаться масштабные покупки.

Индекс ММВБ проторгуется в понедельник в рамках коридора 2080-2125 пунктов.

MSCI изменил список «тяжеловесов» индекса MSCI Russia 10/40. По итогам квартальной ребалансировки GDR «Магнита» уступили место GDR «НОВАТЭКа» (четвертое и пятое место соответственно). Первые три позиции остались без изменений: Сбербанк, «Газпром», «ЛУКОЙЛ». Вес акций компании в индексе зависит от капитализации и количества акций.

Количество акций обеих компаний не изменилось, однако по итогам четвертого квартала 2016 года капитализация «НОВАТЭКа» выросла, а «Магнита» снизилась, за счет изменения стоимости их бумаг. Так, в четвертом квартале акции «НОВАТЭКа» выросли на 14%, а акции «Магнита» упали на 9%. Капитализация независимого поставщика газа на сегодняшний день составляет 2,3 трлн руб., а капитализация ретейлера – 842,1 млрд руб.

Мы предполагаем, что на фоне падения доходов населения, финансовые результаты «Магниту» улучшить удастся не скоро. А вот рост акций «НОВАТЭКа» может продолжиться за счет серьезных конкурентных позиций на внутреннем рынке газа.

Среди других событий стоит отметить внеочередное общее собрание акционеров «Мечела» и «Мостотреста».

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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