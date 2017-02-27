ФГ "Калита-Финанс": Обвал близок

Форекс

EUR/USD все больше подпадает под действие политических факторов. Противоречивые сигналы относительно позиции новой администрации США и относительно будущего торговых отношений с Еврозоной отходят на второй план, на первый план выходят выборы во Франции. Уровень электоральной поддержки кандидата правых Марин Ле Пен растет, и уже дорос да 27%. Марин Ле Пен выступает за восстановление политического и экономического суверенитета Франции, в частности – за выход из еврозоны. По оценкам экспертов, реализация такого сценария спровоцирует боле масштабный финансовый кризис, чем банкротство Lehman Brothers в 2008-м.

Немецкие государственные облигации популярны как никогда, доходность двухлетних, обновила исторические минимумы, французский госдолг, напротив, распродают. Это сказывается и на динамике EUR/USD, пара, как и прогнозировалось в прошлом обзоре, всю неделю торговалась неподалеку от 1.05, предприняв попытку пробить уровень вниз. Роль защитной валюты взяла на себя йена, USD/JPY в русле последних тенденций стремилась усиливаться, пытаясь пробить вниз 112. Уровень пока что держится, однако, скорее всего, будет сдан на этой неделе.

Опубликованный на прошлой неделе протокол заседания FOMC от 1 февраля не оказал поддержки доллару. Члены Комитета подчеркивают неопределенность, указывая, что фактические темпы изменения уровня ставки по федеральным фондам будут зависеть от экономических перспектив и поступающих статистических данных. Видят некоторый риск того, что уровень безработицы не сможет достигнуть долгосрочных целей. Инфляция продолжит умеренный рост. Также отмечаются риски, которые могут привести к изменению траектории денежно-кредитной политики, в частности, более экспансионистская фискальная политика и более быстрое, в сравнении с ожиданиями, увеличение инфляции. С другой стороны, риском снижения темпов роста выступает возможное укрепление курса доллара, а также финансовая нестабильность в ряде зарубежных стран. В контексте последнего риска симптоматично внимание, которое некоторые чиновники ФРС уделили динамике индекса волатильности VIX. Он менее чем на два пункта выше 15-летнего минимума, несмотря на то, что индекс S&P-500 почти каждый день ставит новые рекорды. Спокойствие фондовых рынков плохо согласуется с динамикой остальных классов активов. VIX упал к 19-месячному минимуму относительно индикатора, оценивающего волатильность на рынке гос. облигаций, при этом соотношение между этими показателями держится на 15% ниже исторического среднего значения с начала 2014 года. Вероятна коррекция рынка акций, которая может охватить не только американский рынок.

На этой неделе мы ожидаем сохранения боковой динамики EUR/USD, уровень 1.05, предположительно, устоит, и новых попыток развития нисходящей динамики USD/JPY.

Доллар/рубль

Дальнейшее укрепление рубля под вопросом. Нефть «легла в дрейф» и не дает поводов для укрепления рубля, рынок акций продолжает сдавать позиции, эйфория относительно перспектив улучшения российско-американских отношений уменьшается, наблюдатели переходят в ожидание конкретных шагов после того, как администрация США подтвердила желание Трампа «заключить сделку с Россией». В начале недели рубль позитивно отреагировал на решение Moody's о пересмотре прогноза по кредитному рейтингу России, с негативного на стабильный, но на этом драйверы для укрепления рубля исчерпали себя. Аппетит к риску начинает снижаться на фоне обеспокоенностью французскими выборами. Он может начать падать резко, если на рынках акций начнется давно назревшая коррекция, которая, возможно, уже началась на российском рынке. На рынке нефти по-прежнему наблюдается сочетание низкой волатильности и рекордно бычьего позиционирования, что может спровоцировать краткосрочный сильный обвал цен.

Как мы и предполагали, поддержка 57.7 по итогам недели снова устояла, техническая картина недельного таймфрейма подает разворотные сигналы. Отмечая все еще сохраняющуюся привлекательность рубля как валюты керри-трейд для тех ценовых уровней нефти, на которых нефть сейчас торгуется, мы не ожидаем укрепления рубля на текущей неделе. Мы ожидаем торговый диапазон 57.7 – 60.5 за доллар. Евро можно ожидать в диапазоне 60.5-63.5.

Фондовый рынок

Российский рынок акций продолжает слабеть. Индекс ММВБ продолжает коррекционное движение к целям в районе 2050. На фоне стабильного рубля коррекция начала развиваться и в индексе РТС. Индекс по итогам недели ушел чуть ниже 1130. На текущей неделе мы ожидаем развития коррекции рынка акций, и отмечаем растущую вероятность снижения индекса РТС к психологически значимому уровню 1000 в среднесрочной перспективе на фоне охлаждения эмоций относительно перспектив российско-американских отношений и роста европейских страхов. Мы не ожидаем, что нефть сможет развить восходящее движение без серьёзного новостного повода со стороны ОПЕК+ или выпада администрации Трампа в отношении Ирана. Дисциплинированность ОПЕК+ полностью заложена в цены, как и сокращение запасов в первом полугодии. Перспективы продления соглашения ОПЕК+ пока что неочевидны. Таким образом, нефть сегодня является скорее фактором риска для российского рынка, чем фактором поддержки.

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