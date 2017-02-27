ГК Forex Club: Товарно-сырьевой рынок. Будет ли дальше расти золото?

Последние два дня рост золота (выше отметки 1244$) происходил на относительно маленьких объемах, и это поднимает вопрос о его дальнейшей судьбе. На предстоящей неделе динамика доллара и, соответственно, золота будет во многом определяться выступлением Дональда Трампа в Конгрессе и выступлениями председателей ФРС США.

В среду, 1 марта около 02:00 ночи по GMT Дональд Трамп впервые в своей истории будет выступать в Конгрессе США. Все внимание будет обращено на детали плана снижения налогового бремени в Штатах, которого все ожидают в начале марта.

Если снова не прозвучит конкретных слов и намеков, мы можем увидеть снижение доллара и дальнейший рост золота выше 1260 долларов. В противном случае, золото может вернуться вниз к отметкам 1240-1245 долларов, где в свое время проходили большие объемы сделок.

Фондовый рынок: Трамп снова разочаровывает

Дональд Трамп снова разочаровал инвесторов. По итогам встречи с представителями бизнеса в Белом Доме 23 февраля, не стало известно ни о каких подробностях относительно плана налоговых льгот. Более того, министр финансов Стивен Мнучин даже спугнул рынки, отметив, что не стоит ждать ощутимого эффекта для экономики от налоговых льгот в этом году. Сразу после этого индексы оказались под давлением. В частности, Dow снижался на 0,7%, Russell 2000 на 1,5%.

Тем не менее, надо отметить, что инвесторы ожидали и ранее, что план налоговых льгот будет оказывать поддержку экономике лишь в долгосрочной перспективе. Поэтому распродажи акций быстро остановились. В центре внимания будет сейчас выступление Трампа перед конгрессом на следующей неделе. Соответственно, рынок акций будет находиться в режиме ожидания. Можно воспользоваться падением котировок и покупать индекс Dow Jones (YM) на относительно низких уровнях в области 50-часовой средней, которая сейчас находится вблизи 20750.

Ирина Рогова, аналитик

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