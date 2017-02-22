Альпари: Негативных факторов для EUR/USD становится все больше

Евро/доллар продают второй день подряд, однако заметно ниже 1,05 инструмент все-таки не в силах просесть. Может быть, до поры до времени. Если так, то уже в ближайшее время «медведи» сосредоточатся на поиске более сильного минорного драйвера, чем те, что присутствуют сейчас. В конце концов, оба имеющихся катализатора – Федрезерв и Марин Ле Пен – уже учтены в котировках основной валютной пары.

Сегодня вечером участники торгов будут ждать публикации протокола предыдущего заседания Федеральной резервной системы США. Они крайне нацелены намерены найти какой-либо намек, указание, основание для повышения процентной ставки в ближайшие месяцы. Как обычно, чем конкретнее данные, тем лучше для американской валюты. И если предпосылки для оптимизма все-таки будут найдены, то евро опустится в область 1,0445. Если нет, то евро/доллар вернется в боковик 1,0510-1,0645.

Дневные статданные от еврозоны сегодня оказались идентичными ожиданиям. Так, индекс потребительских цен за прошлый месяц упал на 0,8% в месячном сопоставлении, но вырос на 1,8% г/г. К слову, в годовом исчислении рост инфляции казался более чем заметным, с 1,1% в декабре до весьма впечатляющих цифр в январе. Базовая инфляция приросла на 0,9% г/г, что также вполне закономерно. Германия отчиталась по росту индекса текущих условий Ifo в феврале до 118,4 пункта против прогноза в 116,7 пункта, индекс делового климата улучшился до 111 пунктов.

Инвесторы сейчас неохотно реагируют на рядовую статистику, поскольку новостной поток выглядит куда ярче. Француженка Марин Ле Пен, чьи шансы на победу в первом туре президентских выборов оцениваются в 25-27%, беспокоит рынок куда сильнее. Она идет по стопам Трампа, то есть заявляет о себе максимально амбициозно и буквально штурмует подступы к власти. Одно из наиболее ярких намерений Лен Пен – выход Франции из еврозоны, что само по себе смотрится претенциозно даже на бумаге. Понятное дело, что евро ввиду подобных перспектив пользуется небольшим спросом на рынке.

На втором плане маячит Греция с ее вечным диалогом о реформах, средствах поддержки и финансовых траншах. МВФ уже успел погасить начинавшийся было пожар разговоров о выходе страны из еврозоны и вернулся к привычным рассуждениям о перспективах и достигнутых в результате поддержки результатах. Было бы странно видеть иное: Греция получает кредиторские деньги с 2010 года, и конца-края этому не видно. Эффект от реформ и финансовой опоры, действительно, присутствует, государство прошло колоссальный путь, но без сторонней опоры дальше двинуться не получится. Очередное обострение греческого вопроса тоже не слишком приятно поклонникам евровалюты.

Иными словами, факторов, негативных для EUR/USD, сейчас явно больше, чем положительных. Это значит, что даже если протокол ФРС сегодня окажется нейтральным, основная валютная пара вряд ли сумеет значительно скорректироваться.

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