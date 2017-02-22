ИнстаФорекс: Российские индексы не смогли отстоять позиции

Российские фондовые индексы не смогли продолжить вчерашний рост и снова оказались под давлением на фоне падения иностранных площадок и коррекции нефти от максимумов выше 57. Баррелю Brent не хватил импульса, чтобы отстоять психологический уровень, и в результате покупки сменились продажами. К 14.45 мск. ММВБ теряет 0,7%, до 2112. РТС падает на 0,9%, до 1151. Рубль открылся гэпом вверх, но во второй половине дня дешевеет на 0,73% и 0,22% к доллару и евро соответственно.

При этом поддержку индексам не оказывает решение Moody’s улучшить прогнозы по рейтингам ряда российских организаций до «стабильного» с «негативного». В своих действиях агентство сослалось на принятие властями России среднесрочной стратегии, предусматривающей снижение зависимости от нефтегазовых доходов. При этом в Moody's подчеркнули, что в настоящее время экономика страны восстанавливается после почти двухлетнего спада.

В голубых фишках преобладает негативная динамика. В нефтегазовом секторе проходят продажи, причем хуже рынка выглядят префы «Транснефти». Здесь просадка составляет 3%. «Роснефть» теряет почти 1%, несмотря на благоприятные финансовые результаты. В четвертом квартале 2016 года чистая прибыль компании увеличилась вдвое за счет роста операционной прибыли и улучшения условий на рынке. Также о прибыли отчиталась «Газпром нефть». По итогам 2016 года чистая прибыль компании выросла на 82,5% в годовом выражении.

Помимо дешевеющей нефти, российских инвесторов сдерживает два фактора. Во-первых, приближающаяся публикация протокола январского заседания ФРС, который будет опубликован уже после закрытия отечественных площадок. В последнее время регулятор заметно ужесточил риторику, но неопределенность по-прежнему присутствует. И игроки не решаются рисковать в преддверии этого события. Во-вторых, в России начинаются длинные праздничные выходные, которые также не располагают к покупкам, особенно на фоне неопределенностью с динамикой нефти.

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