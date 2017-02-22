Альпари: Доллар подорожал в ожидании выхода «минуток» ФРС США

На торгах в Европе почти все основные валюты торгуются в минусе по отношению к американскому доллару. На момент написания обзора швейцарский франк подешевел на 0,27%, канадский доллар – на 0,25%, единая валюта – на 0,23%, фунт – на 0,08%.

Пара евро/доллар начала новый день с восстановления. Достижения «евробыков» были скромными. На фоне роста доходности американских облигаций с уровня 1,0556 начались новые продажи евро. Падение ускорилось после открытия долгового рынка в Европе, на котором доходность 10-летних немецких облигаций упала на 17,38%.

Курс евро снижается к доллару США с максимума 1,0829 от 2 февраля 2017 года. Напряжение среди «быков» стало нарастать в понедельник после заявлений представителя ФРС США Патрика Харкера, что возможно повышение процентной ставки в марте. Во вторник после публикации результатов социологического опроса Elabe напряжение усилилось. Уровень поддержки кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен вырос с 25,5% до 27%. Инвесторы обеспокоены тем, что она проведет референдум по выходу страны из ЕС в случае победы на президентских выборах.

Курс евро/доллар снизился до 1,0494. По последним котировкам евро торгуется по 1,0501. Из-за высокого спроса на немецкие облигации опубликованная статистика в Германии была полностью проигнорирована.

Индекс делового оптимизма Германии от IFO за февраль составил 111 пунктов против предыдущего показателя 109,8 и прогноза 109,6. Индекс оценки текущей экономической ситуации вырос до 118,4 пункта по сравнению с предыдущим показателем 116,9 и прогнозом 116,7. Индекс экономических ожиданий от IFO повысился до 104 пунктов против прогноза 103,0 и предыдущего показателя 103,2.

Общая техническая картина, включая дневной и недельный временной период, указывает на дальнейшее ослабление евро к доллару. Пара созрела для коррекционного движения вверх. Сейчас участники рынка находятся в ожидании публикации «минуток» ФРС США. Если рост доллара ускорится, то ближайшим целевым уровнем выступит отметка 1,0459. Для восходящей коррекции евро/доллар можно рассмотреть два уровня 1,0532 и 1,0563, которые будут выполнимы при росте доходности немецких облигаций и индекса евро, а также при снижении доходности американских облигаций.

Владислав Антонов, аналитик

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