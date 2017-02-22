Открытие Брокер: Предстоящие выходные повышают риски неожиданных движений

К 15:33 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,92% до 2108,18 пт., а РТС — на 1,2% до 1147,91 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал негативную динамику на пониженных объёмах. День перед праздником оказался насыщенным корпоративной отчётностью и макроэкономической статистикой. «Роснефть» (-0,82%) сократила прибыль по МСФО в 2016 году на 49% до 181 млрд рублей, а выручку — на 3,1% до 4,988 трлн рублей. Чистая прибыль ПАО «Башнефть» (-1,97%) в 2016 году по МСФО снизилась на 9,4% до 52,696 млрд рублей.

«Газпром Нефть» (+0,73%) увеличила прибыль в 2016 году по МСФО на 82,5% до 200,18 млрд рублей. Глава «Сбербанка» (+0,28%) Г. Греф заявил на встрече с президентом о том, что банк выплатит 20% от прибыли в виде дивидендов, а остальное будет направлено в основной капитал. К середине дня в лидерах находились бумаги: «Распадская» (+3,21%), «Кузбасская топливная компания» (+1,32%), «НМТП» (+1,2%), «ФосАгро» (+1,17%), Polymetal (+0,85%). На противоположном полюсе оказались: «Соллерс» (-4,06%), привилегированные «Транснефть» (-2,76%), «Россети» (-2,69%), «ФСК ЕЭС» (-2,31%).

Макроэкономическая статистика оказалась вполне позитивной, кроме роста безработицы до 5,6% в январе. С другой стороны, реальные доходы населения выросли в январе на 8,1% по сравнению с январём 2016 года. Падение оборота розничной торговли в январе замедлилось до -2,3%. В целом, стоит отметить вялый характер торгов и отсутствие мотивации на повышение индексов. Дивидендные истории уже не обещают приятных неожиданностей, а внешний интерес нерезидентов постепенно остывает.

Рубль начинал день с ослабления, но затем растерял свои достижения. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3260 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,36%, недельная — до 10,43%, а месячная осталась на уровне 10,49%. Минфин в очередной раз предлагал ОФЗ. На аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26218 спрос составил 30,855 млрд рублей при предложении 10 млрд рублей. Средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 17 сентября 2031 года составила 8,42%. Кстати, интерес, вполне возможно, проявляют далеко не только российские инвесторы. К 1 января доля нерезидентов на рынке ОФЗ подросла до 26,9% с 25,6% на 1 декабря 2016 года. Спрос на рубли остаётся высоким, хотя перед выходными агрессивных покупок уже нет. Нефть ушла в минус, чем также способствовала ухудшению настроений рублёвых «быков». К тому же, на 22-23 февраля выпадает публикация важной для рынка нефти статистики, которая может заметно повлиять на котировки. Соответственно, к закрытию дня можно ожидать даже ослабления российской валюты. К 15:33 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,8% до 57,862, EUR/RUB — на 0,41% до 60,83 пт.

Европейские индексы стартовали в плюсе, но затем настроения ухудшились при непосредственном участии сырьевого сектора: Anglo American (-3,74%), BHP Billiton (-2,85%), Antofagasta PLC (-2,48%), Royal Dutch Shell (-0,38%), BP PLC (-1,05%). Lloyds Banking Group (+3,9%) на сильном отчёте и планах о повышении дивидендных выплат. Германский DAX 30 пересёк линию в 12000 в начале торгов. Индекс ожиданий IFO вырос в феврале до 118,4 пункта при ожиданиях 116,7 пункта, индекс ожиданий составил 104 пункта при прогнозе 103 пункта, а делового оптимизма — 111 пункта при ожиданиях 109,6 пункта.

В Великобритании статистика всё же ухудшается. В последние три месяца 2016 года в квартальном выражении рост ВВП составил 0,7% при ожиданиях 0,6%, а вот в годовом выражении пересчёт предложил рост на 2,0% при прогнозе 2,2%. К 15:30 (мск) DAX составил 11972,37 (+0,04%), CAC40 — 4883,53 (-0,11%), FTSE 100 — 7280,49 (+0,08%).

Настроения на сырьевом рынке были негативными. Аналитики Goldman Sachs решили выразить сомнение в устойчивости текущих цен, поскольку они ещё не обнаружили какого-либо уменьшения запасов. Естественно, данное предположение касалось металлов и нефти. Кроме того, в среду укреплялся американский доллар и оказывал давление на весь сырьевой комплекс. Данные по американским запасам нефти публикуются с суточной задержкой.

Соответственно, отчёт Минэнерго поступит лишь в четверг, когда в России будет выходной. К 15:30 (мск) контракт Brent составил $56,38 (-0,49%), WTI — $54,03 (-0,55%), золото торговалось на уровне $1238,7 (-0,02%), медь — $5986,67 (-1,09%), никель — $10770 (-0,78%), палладий — $780,45 (+0,21%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 101,62. CAD слабел на 0,1% против доллара США, а AUD и NZD торговались без существенных изменений. К 15:30 (мск) пара EUR/USD стоила $1,051 (-0,28%), GBP/USD — $1,244 (-0,29%), USD/JPY — 113,11 (-0,48%).

Вечером в 18:00 (мск) будут обнародованы данные о продаже домов на вторичном рынке США, в 22:00 (мск) — публикация протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Утреннего оптимизма рынку не хватило. Поэтому к вечеру можно даже ожидать усиления продаж, так как сомнения начали появляться по всем перегретым рынкам. Даже американским бумагам начинают предрекать скорую коррекцию в ряде инвестиционных домов. Вряд ли российский инвестор пожелает быть «белой вороной» на общем фоне. К тому же выходные в РФ, хоть и обеспеченные торговым днём в пятницу, повышают риски неожиданных движений. Фьючерс на S&P 500 (-0,15%).

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