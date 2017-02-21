Альпари: Индекс ММВБ проторгуется во вторник в коридоре 2105-2135 пунктов

Российский фондовый рынок во вторник открылся снижением. К настоящему времени ведущие биржевые индексы торгуются разнонаправлено, в лидерах утреннего спроса отметились акции «Медиахолдинга» и «ТГК-1». Под давлением держатся бумаги «Россетей» и «Мечела».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральным. Американские рынки накануне не торговались из-за празднования Дня президентов. Фьючерс на индекс S&P на премаркете ограниченно растет. Цены на нефть держатся в едва заметном плюсе. Баррель сорта Brent стоит сейчас $56,21 (+0,05%). Весь новостной поток относительно сокращения добычи черного золота с начала 2017 года уже учтен в ценах, и это положительно, но на котировки одновременно давит колоссальное расширение запасов нефти в США. Из-за совокупности разнонаправленных драйверов нефть не может ни расти, ни падать.

Евро/доллар утром во вторник слегка проседает. Основные торги первой половины дня идут вокруг 1,0590 (-0,2%). Из-за сомнений относительно перспективности победы Марин Ле Пен на французских президентских выборах инвесторы с опаской смотрят на перспективы евровалюты. Доллар в то же время чувствует себя достаточно спокойно в преддверии публикации в середине недели протоколов предыдущего заседания Федеральной резервной системы.

Российский рубль открыл сессию вторника новой попыткой укрепления в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 57,83 руб. (-0,2%). Сегодняшние торги для пары доллар/рубль пройдут в диапазоне 57,75-58,55.

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в коридоре 2105-2135 пунктов. На текущий момент у рынка акций практически нет оснований для слома трехнедельного нисходящего тренда.

Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний мира Saudi Arabian Oil Co. выбирает площадку для проведения IPO. Информация о том, что саудовская компания планирует размещение, гуляет по рынку со времен падения цен на нефть, однако процесс подготовки к приватизации главного государственного актива Саудовской Аравии идет очень медленно. Планируется, что IPO пройдет на двух или трех торговых площадках, по причине существенных объемов размещения, которые ни одна фондовая биржа не сможет поглотить.

По предварительным оценкам капитализация Saudi Arabian Oil Co. cоставляет $2 трлн. Разместить планируется до 5% акций, исходя из оценки, это примерно $100 млрд. К примеру, среднедневной объем Нью-Йоркской фондовой биржи составляет порядка $200 млрд. Кстати, именно Нью-Йоркская биржа является фаворитом среди остальных площадок, выбираемых для размещения, а также Лондонская и возможно Гонконгская. Само размещение, учитывая темы подготовки, может состоять только в конце года.

Во вторник заседание совета директоров проведет «РусГидро». Протокол заседания по кредитно-денежной политике опубликовал Резервный Банк Австралии. Статистику по инфляции обнародует Франция. Индекс деловой активности в производственной сфере и сфере услуг представят Германия, США и ЕС. С речью выступит глава Банка Англии.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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