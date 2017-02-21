ГК Forex Club: НЕФТЬ: Саудовская Аравия уступила лидерство России по добыче

Цены на нефть основных эталонных сортов удерживают высокие ценовые уровни, достигнутые днем ранее, по мере того как участники рынка дают оценку данным по сокращению добычи со стороны ОПЕК.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в апреле на бирже ICE в Лондоне в 10.00 по московскому времени подрастали на 0,1% до 56,37 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке дорожал на 0,13% до 54,04 доллара за баррель. Оба сорта прибавили около 1,7% днем ранее.

Согласно данным Joint Organizations Data Initiative (JODI), международной статистической организации, основанной шестью официальными статистическим ведомствами с разных континентов, включая Евростат, Саудовская Аравия в январе месяце добывала 10,46 миллиона баррелей в сутки. Одновременно Россия добывала, по их данным, 10,49 миллиона баррелей в сутки.

Участники рынка вчера в очередной раз получили подтверждение серьезности намерений стран ОПЕК придерживаться договоренностей по сокращению добычи, что привело к утрате Саудовской Аравией статуса лидера нефтедобывающей отрасли. Согласно оценкам Агентства энергетической информации ОПЕК выполнил соглашение по сокращению добычи уже на 90%.

Рынок позитивно оценивает действия ОПЕК и Brent пробует закрепиться в области 55-60 долларов за баррель. Однако, учитывая динамику добычи в США, для того чтобы закрепиться выше 60 долларов за баррель, трейдеры предпочтут увидеть рост вероятности, что ОПЕК и не-ОПЕК продлят свое соглашение до конца 2017 года.

Шансы на это сейчас можно расценить как 50 на 50. Сначала мы видели готовность Саудовской Аравии следовать по пути сокращения добычи. Они даже перевыполнили свои обязательства. Однако, позже министр энергетики этой страны Халид аль Фалих отмечал, что рынок быстро балансируется и пролонгации соглашения может не понадобиться. Дополнительные вводные на эту тему и могут стать фактором способным двинуть цены выше 60 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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