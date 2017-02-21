Альпари: Валютная пара EUR/USD: ожидается снижение до 1,0550

В понедельник торги по евро завершились в небольшом плюсе, плюс 4 пункта. На торгах в Европе покупателям не удалось обновить азиатский максимум 1,0633. На фоне снижения кросс-пары евро/фунт и выходного в США курс евро/доллар провел день в диапазоне 30 пунктов, между уровней 1,0603 и 1,0633. Рынки в Штатах не работали по случаю национального праздника – Дня президентов. Низкая волатильность на валютном рынке сохранялась до открытия азиатской сессии.

В ходе азиатских торгов курс евро/доллар снизился до 1,0577. Поводом для нисходящего движения стали заявления главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, что повышение процентной ставки возможно на мартовском заседании FOMC. Поскольку участники рынка отреагировали на его заявления в Азии, то, скорее всего, аналогичную реакцию от пары стоит ожидать во время его выступления в 20:00 мск. Также на вторник запланировано выступление ещё двух представителей ФРС США Нила Кашкари и Джона Уильямса.

Утреннее ослабление евро заставляет рассматривать дальнейшее снижение курса до 1,0550. С технической точки зрения ситуация противоречивая. Если доходность 10-летних облигаций перейдет в «красную» зону, а кросс-пара евро/фунт восстановится до 0,8526, то сценарий на снижение отменится. Кроме выступающих важных макроданных по Европе и США сегодня нет.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0550 (112-й градус), максимум – 1,0615 (текущий в Азии), закрытие – 1,0575.

В 11:30 мск в Германии выдут предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг за февраль.

В 12:00 мск еврозона опубликует предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг за февраль.

В 12:30 мск в Великобритании обнародуют чистый объем заимствований госсектора Великобритании за январь.

В 16:50 мск в США выступит президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари.

В 17:45 мск США выпустят в свет предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг за февраль.

В 18:30 мск в Австралии выйдет индекс опережающих индикаторов от Conference Board декабрь.

В 20:00 мск в США выступит президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер.

В 23:30 мск в США выступит член FOMC Джон Уильямс.

Позитивные факторы для евро:

Фундаментальные:

Президент США Дональд Трамп не доволен сильным долларом.

По данным CME Group FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в марте составляет 17,7%.

Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Дональда Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года.

Греция может понадобиться меньше денег, чем планировал МВФ.

Негативные факторы для евро:

Фундаментальные:

ЕЦБ не собирается сворачивать QE. По данным протокола заседания ЕЦБ, большинство членов Управляющего совета не считают необходимым уменьшать объемы стимулирования (долгосрочное воздействие).

Вероятность повышения ставок ФРС США в июне повысилась с 45,8% до 46,5% (актуально для марта месяца).

Политические риски в Европе: выборы во Франции, Brexit.

Греция не может договориться с кредиторами на получение финансовой помощи.

Выходит неплохая статистика в США.

Дональд Трамп выступит с речью перед Конгрессом 28 февраля.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер считает, что возможно повышение ставок в марте.

Владислав Антонов, аналитик

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