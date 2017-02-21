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mfd.ruАналитикаКомментарии21 февраля 2017 г.ИК ЛМС: Российский рынок откроется нейтрально в...
сегодня
09:58

ИК ЛМС: Российский рынок откроется нейтрально в пределах 0,1%

Американские биржи вчера были закрыты. Сегодня фьючерсы на американские индексы демонстрируют рост. S&P 500 прибавил 0,15%, Dow Jones – также 0,15%, Nasdaq – 0,22%.

Нефтяные котировки в понедельник выросли на фоне оптимизма о сокращении добычи странами ОПЕК. Brent подорожала на 0,66% до $56,18, WTI вчера не торговалась. Сегодня цены на нефть продолжают рост. Brent подорожала на 0,05% до $56.38 за баррель, а WTI – на 0,58% до $53.71 за баррель. Цены на базовые металлы сегодня снижаются. Алюминий потерял 0,42%, медь – 0,35%, никель – 0,76%. Азиатские рынки сегодня демонстрируют смешанную динамику. Nikkei225 вырос на 0,68%, KOSPI повысился на 0,04%, австралийский индекс ASX All Ordinaries – на 0,07%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,35%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей, индекс деловой активности в промышленности, состоится выступление главы ФРБ Филадельфии П.Харкера. В Еврозоне обнародуют индекс деловой активности. В России сегодня состоится заседание совета директоров в таких компаниях как РусГидро, Русская аквакультура и РЖД.

Мы ждем нейтрального открытия торгов на российском рынке в пределах 0,1%

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