Открытие Брокер: Рубль может продолжить укрепление на фоне повышенного спроса

По итогам торгов 20 февраля индекс ММВБ снижался на 0,43% до 2119,09 пт., а РТС — на 0,16% до 1150,39 пт. Торги на российском рынке проходили на пониженных объёмах и без особых идей. Рубль вновь укреплялся, чем оказывал давление на бумаги экспортёров, но всё же самым слабым стал сектор электроэнергетики, где идёт явная фиксация прибыли от выдающегося роста в прошлом году: «Россети» (-5,75%), «ФСК ЕЭС» (-4,8%), «Мостотрест» (-3,71), «Кузбасская топливная компания» (-3,16%), «ОГК-2» (-2,97%), «ЭНЕЛ Россия» (-2,74%), «Юнипро» (-2,51%). Бумаги металлургов снижались на фоне укрепления рубля: «НЛМК» (-1,96%), «Северсталь» (-0,1%), ГМК «Норникель» (-1,39%), «РусАл» РДР (-2,45%). Исключением стали бумаги «ММК» (+0,73%) в надежде на выплату повышенных дивидендов. «НМТП» (-0,82%) сообщает о росте грузооборота на 6,4% в январе. И немного о лидерах дня: «Система» (+2,6%), «Башнефть» (+2,03%), «ТГК-1» (+1,65%), «МТС» (+1,26%), «ФосАгро» (+0,86%). Некоторый оптимизм в бумагах МТС и «Системы» связан во многом с продолжающимся процессом настройки будущей реализации «Закона Яровой». После просьбы главы государства о компромиссе давление на компании явно снизилось, и уже не идёт речь о масштабных затратах в короткое время. Минэкономразвития снизило свой прогноз по инфляции на февраль до 0,2-0,4% с прежних 0,3-0,5%. В годовом выражении прогноз был понижен до 4,6-4,8%. Рубль пытался укрепляться на фоне повышенного спроса со стороны экспортёров, которым предстоит уплачивать налоги. Неделя будет короткой, и на конвертацию остаётся не так много дней.

Торги в США не проводились в связи с праздником Дня Президентов. В Европе рынки смогли подрасти на пониженных объёмах. Основной вклад в рост индексов внесли акции добывающих компаний и телекоммуникаций: Anglo American (+1,11%), BHP Billiton (+1,16%), Deutsche Telecom (+2,39%), Vodafone (+1,36%). Акции Unilever провалились на 7,81% на новостях о том, что Kraft Heinz отозвала своё предложение о поглощении за $143 млрд. Из статистики стоит отметить инфляцию цен производителей Германии на 2,4% в январе при ожиданиях 2,0%. В итоге, DAX 11827,62 прибавил 0,6%, CAC40 — 4864,99 (-0,05%), FTSE 100 — 7299,86 (+0 7%).

Настроения в Азии были смешанными. Доллар вновь укреплялся. Йена ослабла до 113,65 за доллар. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 2,45%. Между тем, евро возобновил ослабление на опасениях по поводу итогов будущих президентских выборов. Предварительный индекс PMI в промышленности Японии подрос в феврале до 53,5 при ожиданиях 52,1. Китайский рынок подрастал на новостях о грядущих покупках пенсионными фондами. К 8:45 (мск) Shanghai Composite составил 3247,68 (+0,24%), Nikkei 225 — 19384,99 (+0,70%).

Нефть Brent торговалась с небольшими потерями в утренние часы, а WTI сохраняла плюс, но по американскому контракту не было живых торгов. Между тем, ICE Futures Exchange сообщает о рекордном объёме длинных позиций в Brent, также как и CFTC отчиталась по WTI. Надежды спекулянтов связаны с высоким уровнем дисциплины выполнения соглашения о сокращении добычи в OPEC+. С другой стороны, стоит отметить, что бурный рост числа активных буровых в США в последние недели замедлился, а объёмы добычи демонстрируют скромный прирост. Сомнения вызывают лишь рекордные запасы сырой нефти и бензина в США. К 9:05 (мск) контракт нефти Brent составил $56,16 (-0,04%), WTI — $54,01 (+0,43%), золото торговалось на уровне $1234,7 (-0,36%), медь — $6045,1 (+1,29%), никель — $11050 (-0,90%), палладий — $771,45 (-0,99%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 101,16. К 9:05 (мск) пара EUR/USD стоила $1,059 (-0,26%), GBP/USD — $1,245 (-0,08%), USD/JPY — 113,55 (+0,42%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 10:45 (мск) — инфляция во Франции, в 11:00 (мск) — предварительные индексы деловой активности во Франции, в 11:30 (мск) — предварительные индексы деловой активности Германии, в 12:00 (мск) — предварительные сводные индикаторы деловой активности в еврозоне, в 13:00 (мск) — говорит управляющий Банка Англии Марк Карни, в 14:00 (мск) — цены производителей еврозоны, в 16:00 (мск) — розничные продажи в РФ, а также безработица, в 16:50 (мск) — говорит член rомитета по операциям на открытом рынке ФРС Н. Кашкари, в 17:45 (мск) — предварительные индексы деловой активности в США, в 18:00 (мск) — опережающие экономические индикаторы в США от Conference Board. Утро на российском рынке может сложиться достаточно позитивно, так как внешний фон спокойный, а котировки нефти демонстрируют стабильность. Рубль может продолжить укрепление на фоне повышенного спроса в связи с предстоящими налоговыми платежами.

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