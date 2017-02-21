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mfd.ruАналитикаКомментарии21 февраля 2017 г.Банк "Глобэкс": торги на российском рынке начну...
сегодня
09:53

Банк "Глобэкс": торги на российском рынке начнутся с ослабления рубля

Отсутствие торгов на американских биржах в понедельник, как мирового ориентира для остальных фондовых площадок, привело к разнонаправленному движению фондовых индексов азиатских бирж. На этом фоне мы ожидаем снижения от индекса ММВБ до 2113 пунктов на открытии рынка. Вероятно, рубль ослабнет к доллару в первой половине дня на фоне общего укрепления американской валюты из-за заявлений чиновника ФРС о вероятном увеличении ставки на ближайшем заседании. Однако мы полагаем, что по итогам дня рубль все-таки отыграет утраченные в начале торгов позиции. Поддерживающим фактором для нацвалюты выступит стабильный тренд по нефти.

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