ИК Финам: В начале дня ожидается рост по ММВБ и умеренное ослабление рубля

В преддверии начала торгов на Мосбирже, для отечественного рынка сформировался позитивный внешний фон. Китайский индикатор CSI300 прибавляет 0,25%. Японский Nikkei 225 растет на 0,68%. Индекс деловой активности в промышленности Японии за февраль составил 53,5 пункта, против 52,7 пунктов за предыдущий период. Американский рынок постепенно просыпается после трехдневных каникул. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет в пределах 0,14%. Судя по всему, американский рынок в ближайшие дни продолжит поддерживать в целом неплохой сезон отчетностей и ожидания объявления Трампом обещанных экономических и фискальных стимулов. Среди ключевых релизов статистики на внешних рынках сегодня стоит отметить данные по индексам деловой активности в Германии за февраль в 11.30 мск. и индексам деловой активности в целом по еврозоне за февраль в 12.00 мск.

Основные сорта нефти торгуются разнонаправленно. Баррель Brent стоит $56,1, а WTI $53,99. Учитывая сокращение добычи ОПЕК+ и возникновение на рынке баланса спроса и предложения, нет ничего удивительного, что котировки длительное время находятся в боковике примерно на уровне добычи трудноизвлекаемых запасов.

Сегодня в первой половине дня российский фондовый рынок будет поддерживать достаточно позитивный внешний фон на мировых рынках. Помимо этого, стоит отметить сильную макростатистику. Так, вчера Росстат опубликовал данные промпроизводства за январь. Даже с учетом значительного пересмотра методологии и сопутствующего ей роста эффекта «высокой базы» промпроизводство выросло на 2,3% г/г, что гораздо выше ожиданий. Учитывая все вышесказанное, в первой половине дня ожидается рост по индексу ММВБ в пределах 0,5%. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на индекс ММВБ снизился на 0,07%. На валютном рынке ожидается боковое движение по паре доллар/рубль примерно на четверть процента выше уровней вчерашнего закрытия. Несмотря на стабильную нефть, некоторое давление на котировки нацвалюты окажет растущий на 0,3% индекс доллара (DXY). Доллар на мировом рынке, в свою очередь, дорожает в преддверии завтрашней публикации протоколов минувшего заседания ФРС. Определенный вклад в ослабление рубля внесет и предстоящее резкое увеличение платежей России по внешнему долгу. После $6,6 млрд руб. в феврале, в марте выплаты составят $14,2 млрд. Остатки по корсчетам по-прежнему на максимумах с начала месяца и составляют 1,9 трлн руб. Объемы торгов на споте (TOM) вчера составили 156 млрд,, что примерно на 10% ниже среднемесячного значения.

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