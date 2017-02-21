ИнстаФорекс: Доллар может временно обосноваться под 58 руб.

На старте сокращенной рабочей недели рубль немного отыгрался после трехдневного падения, хотя в целом внутридневные движения носили ограниченный характер. Валюта прибавила в цене благодаря совокупности ряда благоприятных факторов, включая налоговые выплаты, которые осуществляются активнее в связи с приближающимися праздниками в РФ. По итогам сессии рубль подорожал в среднем на 0,65% к доллару и евро, до 58 руб. и 61,55 руб. соответственно.

Рубль прервал падение, отыгрывая возобновление роста котировок Brent, которыми по-прежнему движет оптимизм в отношении исполнения обязательств ОПЕК+. Также участники рынка позитивно восприняли решение агентства Moody’s, которое на минувших выходных повысило прогноз по суверенному рейтингу России с негативного на стабильный. Этот шаг позволяет надеяться на повышение рейтинга страны в течение этого года при дальнейшем восстановлении экономики. Кроме того, в игре остается стратегия «carry trade», поддерживающая спрос на национальную валюту, равно как и налоговый период, который традиционно служит опорой для рубля.

В ближайшее время наша валюта может попытаться отвоевать еще часть очков у доллара благодаря потенциальному укреплению нефти. Сегодня стартует двухдневная встреча технического совета ОПЕК в Кувейте, и по ходу этого мероприятия в сырьевом сегменте могут активизироваться спекуляции на тему успешной имплементации соглашения о сокращении добычи. На этом фоне Brent может подняться к максимумам вблизи отметки 57, что будет сопровождаться ослаблением пары доллар/рубль, которая может обосноваться под отметкой 58 руб.

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