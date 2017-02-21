ИФК «Солид»: На укороченной торговой неделе активность инвесторов снизилась

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили, колеблются в районе отметки в $56.2 за баррель на фоне сообщений о том, что ряд стран ОПЕК+ сокращают добычу нефти с опережением ранее согласованного графика. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (2119 пункта), предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней под влиянием перманентных изменений внешнего фона при невысокой активности инвесторов на укороченной торговой неделе.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня снизился на 0.1 пункта при оборотах торгов примерно на четверть ниже среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого индикатора оказало повышение котировок акций банков HSBC (+0.7%), Royal Bank of Scotland Group (+6.8%), горнодобывающих предприятий Rio Tinto (+1.3%), Glencore (+2.4%) и холдинга Rolls-Royce Holdings (+6.3%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение курса акций производителя пищевых продуктов и бытовой химии Unilever(-6.6%), нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (-0.7%) и табачных компаний Imperial Brands (-1.2%), British American Tobacco (-0.4%).

В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в понедельник понизился на 0.05% при оборотах торгов почти на 30% ниже среднемесячных. При этом снижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банков Societe Generale (-1.4%), Credit Agricole (-1.8%) и ритейлера Carrefour (-1.3%), негативное влияние которых на индекс компенсировалось ростом в цене акций Lafargeholcim (+1.9%), Airbus (+1.7%) и ArcelorMittal (+1.6%). Немецкий индикатор DAX (+0.6%) вырос на фоне повышения котировок акций Deutsche Telekom (+2.5%), Siemens (+0.8%) и Bayer (+0.7%), внесших существенный вклад в его подъем.

Фондовый рынок США в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником – Днем Президентов. Сезон отчетности американских компаний приближается к концу. В настоящий момент уже отчитались около 82% компаний, входящих в состав индекса "широкого рынка" США S&P500. Примерно 52% из них отчитались лучше ожиданий по выручке и 74% из них - по прибыли, что пока несколько хуже результатов предыдущего квартала. В отраслевом спектре наибольший сюрприз по прибыли инвесторами преподнесли отчитавшиеся лучше ожиданий нефтегазовые компании. Хуже ожиданий по прибыли отчитался телекоммуникационный сектор.

Рынок акций РФ в понедельник снизился при упавших примерно на 20% оборотах торгов. Индекс ММВБ потерял 0.43% в основном из-за понижения в цене акций Магнита (-1.3%) и ЛУКОЙЛа (-0.6%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.16%) просел менее значительно на фоне укрепления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать влияние как на котировки отдельных бумаг, так и на рынок в целом, сегодня стоит выделить запланированную публикацию финансовых результатов «Полюса» за 2016 год.

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