ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Фактор Дональда Трампа

Вчера российские индексы закрылись в отрицательной зоне. Но поскольку многие индексообразующие акции «легли» на повышательные тренды (к примеру, акции Сбербанка об), по итогам короткой недели более вероятен рост индексов.

В понедельник рынки США были закрыты на День президента. Согласно статистике с 1928 года февраль наиболее слабый месяц с точки зрения динамики индексов США, но в данный момент слабости не наблюдается. Те, кто «шортили» индекс S&P-500, не дождавшись технических сигналов, находятся на свалке фондовой истории. После избрания Трампа президентом индекс S&P-500 вырос на 9,7%! Сезон выхода отчетности скоро подойдет к концу (на данный момент отчиталось 411 компаний) и компании отчитываются хорошо (за исключением секторов медицина и машиностроение). Думаю, что не отчетность определяет рост американского рынка, а фактор Дональда Трампа. Ожидания инвесторов, что он перезапустит реальный сектор.

«Управляющие настроены оптимистично касательно потенциальной реформы корпоративного налогообложения, но обеспокоены неоднозначной идеей увеличения торговых пошлин», – пишут аналитики Goldman Sachs . Пока Трамп и его правительство не выработали четкого плана повышения пограниченого налога.«Надежды на повсеместную дерегуляцию и придание ясности регулирующим правилам способствуют увеличению уверенности среди некоторых управляющих», – пишет Goldman. «Управляющие промышленных предприятий рады возможному увеличению расходов на инфраструктуру и вероятному прекращению секвестирования оборонного бюджета». Однако аналитики Goldman отметили комментарий от Caterpillar, опубликованный в прошлом месяце в рамках месячного отчета, согласно которому увеличения расходов если следует ожидать, то в 2018 году, а не в 2017. Касательно торговли, Goldman говорит, что «Мнения глав компаний разделились на счет того, будут ли законопроекты Трампа по торговле полезны, или же они приведут лишь к обратным негативным действиям со стороны торговых партнеров США». Возможность торговой войны остается главным фактором риска на американском рынке.

В понедельник цены нефти росли. Выход отчета по объемам запасов в США от Управления по энергетической информации (EIA) от Министерства энергетики США отложен до четверга. Учитывая медвежьи фундаментальные показатели на рынке нефти в виде рекордно высоких запасов сырой нефти и бензина в США при низкой динамике спроса на топливо по сравнению с прошлым годом и большое количество длинных позиций от хедж-фондов вероятна просадка нефтяных цен. Было бы неплохо чтобы наш российский фондовый рынок успел прогуляться наверх до того как она начнется. Мы считаем, что российскому индексу ММВБ по силам «прогуляться» в первом полугодии в район 2400 пунктов или выше. Все складывается хорошо – индекс развивающихся стран от MSCI находится на максимальных за 18 месяцах значениях. Спецслужбы США говорят, что Россия развернула крылатую ракету, нарушив договор о контроле над вооружениями, на Украине обострение ситуации, но это временные препятствия для роста. Отношение к развивающимся рынком сейчас положительное – посмотрите, к примеру, на бразильский индекс BOVSPA. В последние два месяца там «бычье ралли», а вчера наблюдался очередной скачек на 1,16%.

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