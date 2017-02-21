ГК Forex Club: Нефть может выйти из диапазона

Brent, наконец, набралась сил и пробила сопротивление 56,00 долл./барр., коснувшись недельного максимума на уровне 56,65. Поддержку активу оказали известия о том, что мировые хедж фонды продолжают наращивать позиции на покупку нефти. Данные Комиссии по срочной биржевой торговле за 2-ю неделю февраля отметили новый рекорд: число чистых длинных позиций выросло на 8,6%. Все дело в ОПЕК, которая сокращает объемы добычи даже быстрее, чем многие ожидали.

В ближайшие дни внимание инвесторов будет приковано к данным по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах США. Во вторник мы получим отчет от Американского института нефти (API), а в среду – от Минэнерго США. Оба отчета, в случае сокращения показателя резервов, могут стимулировать пробой отметки 56,60 долл./барр. и отправить Brent в район 57,20 долл./барр.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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