ГК "Forex club": Рубль отказывается сдаваться без боя

В понедельник российские индексы остаются под давлением. ММВБ теряет 0,5%. РТС снижается на 0,41%. В лидерах роста Система (2,4%), привилегированные (1,7%) и обычные акции Башнефти (1,27%).

В аутсайдерах оказались ФСК ЕЭС (-3,39%), Мостотрест (-3,24%) и СОЛЛЕРС (-2,77%).

ММВБ все же закрепился ниже уровня 2150 и технический фактор выступает одним из драйверов движения инструмента. Ближайшей целью падения может стать отметка 2090. Кроме того инвесторы явно не склонны покупать рискованные активы в преддверии публикации протокола февральского заседания ФРС США, которая запланирована на 22 февраля. Вполне возможно, что тон его будет достаточно агрессивным для того, чтобы убедить рынки в возможности скорого повышения ставки. Также российские бумаги без особого оптимизма реагируют на относительно высокий курс рубля. Особенно это относится к экспортно-ориентированным компаниям.

Цены на нефть сегодня растут. Котировки марки Brent отметили локальный внутридневной минимум на уровне 56,65. Поддержку энергоноситель получает на фоне данных о сокращении объемов экспорта нефти из Саудовской Аравии. Рынок снова начинает верить в то, что достижение баланса может произойти к концу первого полугодия 2017. Тем не менее, пока ждать пробоя верхней границы установившегося в последнее время диапазона 53,70 – 57,25, не приходится. Вряд ли для этого появится достаточно оснований. Особенно, если на текущей неделе в среду и четверг данные от API и EIA отразят рост запасов в США. Поэтому высока вероятность отбоя от уровня 57,25 и начала снижения.

Рубль сегодня демонстрирует признаки восстановления вслед за нефтью. Сегодня котировки пары USD/RUB снижались к отметке 57,85. Некоторую поддержку российская валюта получает и от недостаточной силы доллара на фоне комментариев Трампа о том, что дорогая валюта США - вред для экономики. Помимо этого рубль отыгрывает и изменения прогноза по суверенному рейтингу России с негативного на стабильный агентством Moody’s. Но все эти факторы вряд ли будут иметь долгоиграющий эффект. Официальные лица явно недовольны дорогим рублем, о чем свидетельствуют их вербальные интервенции. Цены на нефть могут возобновить падение в пределах диапазона. Налоговый период подходит к завершению. Плюс впереди длинные выходные, что может спровоцировать фиксацию прибыли. Таким образом уже в ближайшие дни мы можем увидеть отметку 58,60, а в случае ее прорыва и уровень 59,00.

Ирина Рогова, аналитик

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