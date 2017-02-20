УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

На прошлой неделе российсий фондовый рынок консолидировался в районе 2150-2155 пунктов по индексу ММВБ на фоне укрепления рубля и снижения нефти ближе к $55 за баррель.

Ситуация в мировой экономике остается противоречивой из-за высокой политической неопределенности и рисков изменения монетарной политики Центральных банков развитых стран. Но при текущей сверхмягкой денежно-кредитной политике сохраняется интерес международных инвесторов к активам развивающихся стран. Так, по данным EPFR по итогам недели, закончившейся 15 февраля, Россия остается в числе фаворитов по привлечению средств. За отчетную неделю инвесторы вложили в фонды, ориентированные на российский фондовый рынок, более $140 млн.

Между тем стоимость нефти марки Brent упала на 1,6% до $55, при этом колебания цены происходят в весьма узком диапазоне. Стабильность нефтяных цен по-прежнему объясняется ноябрьским соглашением ОПЕК. На неделе был опубликован первый отчет ОПЕК, из которого следует, что на сегодняшний момент страны, присоединившиеся к соглашению выполняют условия по сокращению добычи нефти примерно на 90%, а Саудовская Аравия и вовсе перевыполняет (снижение добычи на 1146 баррелей/сутки). При этом рост нефтяных котировок ожидаемо сдерживается странами, не входящим в соглашение, и наращивающих добычу. Так, появилась новость о планах Ирана нарастить добычу до 4 млн баррелей в сутки. Американские сланцевые производители также продолжают планомерно наращивать буровую активность (+6 нефтяных вышек за неделю). При этом в США продолжают расти запасы нефти (+9,5 млн баррелей за неделю), что также оказывает негативное влияние на цену «черного золота». Золото за неделю подорожало на 1% до $1242 за тройскую унцию. Политическая неопределенность в связи с заявлениями президента США Д. Трампа заставляет инвесторов обратить внимание на золото, но пока одновременно растут доходности облигаций, фондовые индексы продолжают обновлять максимумы, а повышение ставки ФРС может обернуться укреплением доллара, золото не может выйти на траекторию роста.

Рубль за неделю укрепился еще почти на 2% до 57,63 руб./$, хотя на неделе нефтяные котировки незначительно снижались. При этом курс доллара в ходе торгов среды впервые с 22 июля 2015 года падал ниже 57 руб./$, достигнув на минимуме отметки 56,59 руб./$. Крепость рубля поддерживается большим спросом со стороны нерезидентов: текущий уровень ставки ЦБ и относительная стабильность рубля привлекают инвесторов, зарабатывающих на разнице процентных ставок.

При этом покупки валюты Минфином, которые могли бы привести к ослаблению рубля, пока никак не повлияли на ралли российской валюты. Снижение изменчивости курса, которое дают интервенции, только увеличивает интерес спекулянтов.

Тем не менее, эксперты не ожидают сохранения тенденции по укреплению рубля и не рекомендуют сбрасывать валютный риск со счетов. В связи с этим сбалансированный портфель на текущий год может на 60% состоять из рублевых активов (преимущественно консервативных), и на 40% - из валютных.

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