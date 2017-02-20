Альпари: Доллар США корректируется после пятничного укрепления

В понедельник, 20 февраля, американский доллар корректируется к своим конкурентам после пятничного подорожания. На фоне снижения кросс-пары евро/фунт курс фунт/доллар вырос с азиатского минимума на 79 пунктов, до 1,2482. Курс евро/фунт снизился на 37 пунктов, до 0,8512 (-0,43%). Соответственно, из-за снижения кросса укрепление евро против американской валюты было сдержанным. Покупатели встретили сопротивление в области 1,0630.

Сегодня понедельник, поэтому рынок корректируется против пятничного укрепления доллара. В этот день не стоит икать фундаментальных причин ценовых колебаний. Трейдеры корректируют свои портфели после пройденных выходных.

На текущей неделе в центре внимания участников рынка находится протокол заседания FOMC (среда). После выступления главы ФРС США Джанет Йеллен в Конгрессе протокол вряд ли будет интересен трейдерам. Она сказала, что будут повышать ставку на ближайших заседаниях. Рынок оценивает, что FOMC не станет повышать ставку на мартовском заседании, но будет обсуждать возможность её повышения в мае.

Так как в США сегодня выходной день (отмечают День президентов), европейцы могут на тонком рынке по евро обновить внутридневной максимум на 1,0645, а при поддержке кросс-пары евро/фунт – до 1,0655. По паре фунт/доллар цель находится на уровне 1,2495.

Владислав Антонов, аналитик

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