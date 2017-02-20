"Абсолют банк": Валютный обзор В понедельник мы наблюдали небольшой отскок в котировках валют Emerging Markets. Рубль ненадолго прекратил свое укрепление, однако тренд на усиление сырьевых валют сохраняется. Улучшение состояния платежного баланса РФ, улучшение прогноза по суверенному рейтингу России Moody's до "стабильного" и неослабевающий интерес западных игроков к carry-trade продолжают оказывать поддержку российской валюте. На этой неделе в преддверии праздников в США и России ожидается низкая торговая активность. Российские евробонды консолидируются без существенных ценовых изменений, умеренное снижение доходностей демонстрируют глобальные долговые площадки. Краткосрочные ставки МБК сохраняются в диапазоне 10,0-10,5%. Выступление Дональда Трампа перед Конгрессом может стать, по сути, единственным существенным событием недели, способным повлиять на ход торгов. При таких условиях мы прогнозируем торговый интервал до конца недели для пары EUR/USD - 1,0600-1,0650. Российская валюта будет торговаться на уровне 57,50-58,50 в паре с долларом США и 61,00-62,00 в паре с евро. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте