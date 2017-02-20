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mfd.ruАналитикаКомментарии20 февраля 2017 г.Dukascopy Bank SA: во второй половине дня понед...
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16:34

Dukascopy Bank SA: во второй половине дня понедельника ждем консолидации индекса ММВБ на низких оборотах

Несмотря на позитивный внешний фон, российские индексы акций снижаются в начале торговой сессии понедельника, 20 февраля. Так, индекс РТС потерял 0,1%, опустившись до отметки 1151 пункт, а рублевый индекс ММВБ двигался вслед за акциями металлургических компаний и потерял 0,3% до 2122 пунктов. В отсутствие активных продаж по стороны иностранных инвесторов курс рубля относительно доллара вырос на 35 копеек до 58,06 руб./долл. вслед за ценами на нефть. Дело в том, что стоимость барреля марки Brent достигла отметки $56,4 несмотря на продолжающийся рост количества буровых в США. В целом волатильность котировок на рынке снизилась, что связано с длительных выходных в США. Фондовые индексы стран АТР завершили торговую сессию понедельника ростом на фоне решения китайских регуляторов ограничить объем первичных размещений на рынке акций, которые снижали ликвидность на вторничном рынке.

Во второй половине дня вероятнее всего произойдет консолидация индекса ММВБ вблизи текущих уровней на низких торговых оборотах.

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